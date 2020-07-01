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01.07.2020 14:07
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В Горизбиркоме Петербурга подтвердили коронавирус в ТИК № 5. В остальном — держатся за медицинскую тайну

Замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский отказался 1 июля комментировать информацию о случаях заболевания COVID-19 в избирательных комиссиях города. Сделал только одно исключение.

«Прежде всего, мы должны беречь медицинскую тайну, — заявил Марголин-Каганский в медиацентре Союза журналистов. — Мы не сообщаем, человек заболел или не заболел, в какой-то комиссии есть коронавирус, нет коронавируса…. Все комиссии работают, все работоспособны, во всех есть кворум. И самое главное, имеется резерв в 10 тысяч человек ТИК, которые готовы мгновенном заместить в случае необходимости».

При этом Марголин-Каганский подтвердил, что один из членов ТИК № 5 действительно получил положительный результат теста на COVID-19. «Последний раз он был в этой комиссии, по информации председателя ТИК, 24 июня. Все заседания комиссии проходили при соблюдении норм безопасности, все члены комиссии прочие чувствуют себя хорошо, комиссия работоспособна, готова работать».

Ранее глава ГИК Виктор Миненко сообщил, что в городе за все время подготовки к голосованию по разным причинам были заменены 1175 членов избирательных комиссий.

Напомним, 1 июля — общероссийский день голосования по внесению поправок в Конституцию. При этом отдать свой голос можно было начиная с 25 июня. Петербургская явка на полдень 1 июля составляла 62,17 %.

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Комментарии (7)

Malyshev73
есть чума или нет чумы это медицинская тайна))) как задолбали они своим враньем на ровном месте
pitmenspb
Прилетел... Вот вам бюллетень и короновирус в подарок от члена тик.
Печальный опыт больниц ничему не учит чиновников...
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