В Горизбиркоме Петербурга подтвердили коронавирус в ТИК № 5. В остальном — держатся за медицинскую тайну
Замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский отказался 1 июля комментировать информацию о случаях заболевания COVID-19 в избирательных комиссиях города. Сделал только одно исключение.
«Прежде всего, мы должны беречь медицинскую тайну, — заявил Марголин-Каганский в медиацентре Союза журналистов. — Мы не сообщаем, человек заболел или не заболел, в какой-то комиссии есть коронавирус, нет коронавируса…. Все комиссии работают, все работоспособны, во всех есть кворум. И самое главное, имеется резерв в 10 тысяч человек ТИК, которые готовы мгновенном заместить в случае необходимости».
При этом Марголин-Каганский подтвердил, что один из членов ТИК
Ранее глава ГИК Виктор Миненко сообщил, что в городе за все время подготовки к голосованию по разным причинам были заменены 1175 членов избирательных комиссий.
Напомним, 1 июля — общероссийский день голосования по внесению поправок в Конституцию. При этом отдать свой голос можно было начиная с 25 июня. Петербургская явка на полдень 1 июля составляла