В Горизбиркоме Петербурга подтвердили коронавирус в ТИК № 5. В остальном — держатся за медицинскую тайну

«Прежде всего, мы должны беречь медицинскую тайну, — заявил Марголин-Каганский в медиацентре Союза журналистов. — Мы не сообщаем, человек заболел или не заболел, в какой-то комиссии есть коронавирус, нет коронавируса…. Все комиссии работают, все работоспособны, во всех есть кворум. И самое главное, имеется резерв в 10 тысяч человек ТИК, которые готовы мгновенном заместить в случае необходимости».

Замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский отказался 1 июля комментировать информацию о случаях заболевания COVID-19 в избирательных комиссиях города. Сделал только одно исключение.

При этом Марголин-Каганский подтвердил, что один из членов ТИК № 5 действительно получил положительный результат теста на COVID-19. «Последний раз он был в этой комиссии, по информации председателя ТИК, 24 июня. Все заседания комиссии проходили при соблюдении норм безопасности, все члены комиссии прочие чувствуют себя хорошо, комиссия работоспособна, готова работать».

Ранее глава ГИК Виктор Миненко сообщил, что в городе за все время подготовки к голосованию по разным причинам были заменены 1175 членов избирательных комиссий.