«Теперь это не наш бюллетень, а ваш». Петербуржец со скандалом смог сдать второй бюллетень для голосования, который ему выдали по ошибке

Петербуржец Александр Федосеев, который проголосовал по месту нахождения, 29 июня отправился в свой «родной» избирательный участок, чтобы удостоверится, что он вычеркнут из списка избирателей. Вместо этого ему выдали второй бюллетень, который ему удалось сдать только после приезда корреспондента «Фонтанки». Председатель УИК №1917 Галина Филатова позвала сотрудника полиции, заявив, что журналист не имеет права находиться на участке.

Как рассказал Федосеев, он проголосовал по открепительному в центре Петербурга на участке №2254 и отправился на УИК, где он должен был голосовать по прописке, удостовериться, что его вычеркнули из списков, и воспользоваться его бюллетенем третьи лица не смогут.

Однако он числился в списках на «родном» участке и, поставив подпись, получил бюллетень. Как пояснил петербуржец, он просто растерялся: голосовать второй раз в его планы не входило, поэтому он, снимая происходящее на видео, потребовал у председателя забрать бюллетень и заактировать это. Ни этот документ, ни жалобу на УИКе принимать отказались, несмотря на то, что Федосеев продемонстрировал комиссии свое открепительное. «Обращайтесь в ТИК (вышестоящий территориальный избирком — прим. ред.). Поезжайте в ТИК и разбирайтесь...Теперь это не наш бюллетень, это ваш бюллетень», - заявила председатель. На вопрос, как он оказался в списках, глава УИК заявила: «потому что вы житель нашего округа». После того, как корреспондент «Фонтанки» прибыла на участок, продемонстрировала председателю свою аккредитацию и уведомила о том, что будет проводить видеосъемку. «А зачем? Вы разве можете присутствовать? Вы можете присутствовать только 1 июля!» - заявила Филатова. Она позвала сотрудника полиции и начала телефонные переговоры. Правоохранительным органам корреспондент также представился и объяснил ситуацию.

После телефонных переговоров председатель все же согласилась принять жалобу Федосеева о повторной выдаче бюллетеня, а затем и заявление с просьбой забрать неиспользованный бюллетень обратно. Документы были переданы комиссии. Участок расположен в школьной столовой, наблюдатель присутствовала в другом конце помещения. Однако когда журналист попытался к ней обратиться, подошла председатель и велела «ничего не говорить». «Мне отлично видно, что происходит, и мне больше ничего видеть не надо, - заявила она. - Я вижу: показали паспорт, получили бюллетень, расписались, поставили галочку, бросили в ящик. Больше мне ничего не надо знать». На уточнение, от какого общественного объединения ее делегировали в наблюдатели, она пояснила: «Девушка, я вам интервью давать не хочу и не буду. Отказываюсь, так и запишите». Отметим, что повторная выдача, а также получение бюллетеня — административное правонарушение. На соседнем УИКе номер 1911, где корреспондент мог бы проголосовать по прописке, ему сообщили, что он вычеркнут из списков, как и положено, так как открепился на другой участок.

Фото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"