Петербургская «Северная верфь» построит морской круизный лайнер на 3500 пассажиров

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал сроки начала постройки морского круизного лайнера в Петербурге. И впервые озвучил верфь, которая займется работой.

«Через год и три месяца на «Северной верфи», — сказал журналистам глава ОСК 29 июня во время онлайн-конференции.

Ранее Рахманов рассказывал, что в планах корпорации строительство пассажирского теплохода-парома, рассчитанного на 1,5 тысячи кают и 3,5 тысячи пассажиров. Стоимость строительства такого судна может составить порядка 650–700 млн долларов.