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29.06.2020 15:30
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Петербургская «Северная верфь» построит морской круизный лайнер на 3500 пассажиров

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал сроки начала постройки морского круизного лайнера в Петербурге. И впервые озвучил верфь, которая займется работой.

«Через год и три месяца на «Северной верфи», — сказал журналистам глава ОСК 29 июня во время онлайн-конференции.

Ранее Рахманов рассказывал, что в планах корпорации строительство пассажирского теплохода-парома, рассчитанного на 1,5 тысячи кают и 3,5 тысячи пассажиров. Стоимость строительства такого судна может составить порядка 650–700 млн долларов.

«Фонтанка» год назад уже рассказывала, что ОСК готова создать конкурента «Принцессе Анастасии» по заказу Смольного. Но эксперты отмечали, что у отечественных верфей нет опыта постройки пассажирских круизных лайнеров, а значит, двигатели и интерьер все равно придется заказывать за рубежом.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
SSJ-100 морского базирования - это круто!
severt
Новый высокотехнологичный паром Viking Grace сопоставимых размеров стоил 250 миллионов. Откуда взялась цифра про 500-600?
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