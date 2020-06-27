В Смольном уклончиво прокомментировали претензии по поводу переполненных электричек

В Смольном прокомментировали ситуацию с переполненными людьми пригородными поездами. Чиновники заверили, что количество электричек на востребованных маршрутах увеличится, но не уточнили, когда.



«Сейчас на согласовании находится новый график движения, который предполагает увеличение объёмов движения электричек на самых востребованных маршрутах — в том числе на Финляндском направлении», — сообщили «Фонтанке» 27 июня в комитете по транспорту.



Утром 27 июня на станции «Яхтенная» пассажиры не смогли сесть в электричку в сторону Сестрорецка, потому что она оказалась набита людьми. В соцсетях местные жители пожаловались, что сталкиваются с такой проблемой регулярно. В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что объем перевозок определяют власти региона, на территории которого они осуществляются.

