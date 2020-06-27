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27.06.2020 16:35
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В Смольном уклончиво прокомментировали претензии по поводу переполненных электричек

В Смольном прокомментировали ситуацию с переполненными людьми пригородными поездами. Чиновники заверили, что количество электричек на востребованных маршрутах увеличится, но не уточнили, когда.

«Сейчас на согласовании находится новый график движения, который предполагает увеличение объёмов движения электричек на самых востребованных маршрутах — в том числе на Финляндском направлении», — сообщили «Фонтанке» 27 июня в комитете по транспорту.

Утром 27 июня на станции «Яхтенная» пассажиры не смогли сесть в электричку в сторону Сестрорецка, потому что она оказалась набита людьми. В соцсетях местные жители пожаловались, что сталкиваются с такой проблемой регулярно. В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что объем перевозок определяют власти региона, на территории которого они осуществляются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

veteran78
Даааавно это было...(как сейчас помню) зелёненькие поезда ходили чуть реже трамваев , дневной перерыв - час ,максимум полтора. Скорость движения в 1,5 раза выше. Днём электрички ходили пустые НО ходили ! Кстати 10 вагонов (как одна копеечка !) Даааа... давно это было.
Kezevo
Тема не денежная своровать нечего, ни кто не откатит, квартиру не подарит, больно им интересны проблемы тех кто в электричках катается
Павел Михайлов
Чиновники Смольного, на госдачи, на электричках не ездят
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