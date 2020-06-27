Жители Сестрорецка не смогли сесть в забитую электричку и пошли штурмовать кассы. В ОЖД перекладывают ответственность на Смольный
Петербуржцы жалуются на электрички, битком набитые людьми из-за слишком большого интервала между ними. 27 июня в районе 12 утра на станции «Яхтенная» произошел пассажирский коллапс, о котором «Фонтанке» рассказали читатели.
По словам очевидцев, скопившиеся на перроне пассажиры не смогли сесть в переполненные вагоны электрички в сторону Сестрорецка. «Двери ещё открывались, но внутрь даже руку было не просунуть», — рассказали местные жители. После этого возмущенная толпа отправилась требовать возврата денег за билеты в железнодорожные кассы.
В соцсетях жители Сестрорецка пожаловались, что сталкиваются с проблемой забитых электричек регулярно.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» сообщили, что объемы пригородного движения определяет субъект РФ, на территории которого осуществляются пригородные перевозки. «Оператор получает заявку от субъекта и в соответствии с этой заявкой устанавливаются объемы пригородных перевозок», — заявил представитель компании.
В Северо-Западной пригородной пассажирской компании, которая осуществляет перевозки, и комитете по транспорту Смольного пообещали прокомментировать ситуацию позже.