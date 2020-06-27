Петербуржцы жалуются на электрички, битком набитые людьми из-за слишком большого интервала между ними. 27 июня в районе 12 утра на станции «Яхтенная» произошел пассажирский коллапс, о котором «Фонтанке» рассказали читатели.



По словам очевидцев, скопившиеся на перроне пассажиры не смогли сесть в переполненные вагоны электрички в сторону Сестрорецка. «Двери ещё открывались, но внутрь даже руку было не просунуть», — рассказали местные жители. После этого возмущенная толпа отправилась требовать возврата денег за билеты в железнодорожные кассы.

