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27.06.2020 15:28
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Жители Сестрорецка не смогли сесть в забитую электричку и пошли штурмовать кассы. В ОЖД перекладывают ответственность на Смольный

Петербуржцы жалуются на электрички, битком набитые людьми из-за слишком большого интервала между ними. 27 июня в районе 12 утра на станции «Яхтенная» произошел пассажирский коллапс, о котором «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам очевидцев, скопившиеся на перроне пассажиры не смогли сесть в переполненные вагоны электрички в сторону Сестрорецка. «Двери ещё открывались, но внутрь даже руку было не просунуть», — рассказали местные жители. После этого возмущенная толпа отправилась требовать возврата денег за билеты в железнодорожные кассы.

В соцсетях жители Сестрорецка пожаловались, что сталкиваются с проблемой забитых электричек регулярно.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» сообщили, что объемы пригородного движения определяет субъект РФ, на территории которого осуществляются пригородные перевозки. «Оператор получает заявку от субъекта и в соответствии с этой заявкой устанавливаются объемы пригородных перевозок», — заявил представитель компании.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании, которая осуществляет перевозки, и комитете по транспорту Смольного пообещали прокомментировать ситуацию позже.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (33)

Nafanka
А кто же ИХ "вынуждает" в СУББОТУ в 12-00 в ТАКОМ количестве ехать в Сестрорецк (как ЭТО описывает человек из соцсетей)?! ВСЕ работают и спешат на смену в 40-ковую больницу?! Однако! А ещё говорят , что медперсонала не хватает! )))
Ганс-Дитрих Геншер
гыгы, жрите дальше ваши дебильные ограничения ))
Evil_Dogooder
Снижение интенсивности работы общественного транспорта — деяние просто-напросто преступное. И не только с точки зрения эпидемиологической ситуации (что вообще за гранью понимания), но и в целом. Общественный транспорт — кровеносная система общества, а тут взяли, и пережали артерии. А потом — ох, безработица, ах, падение покупательской активности... А как нормально людям доехать до работы и до магазина? На самокате что ли? Или битком-с?
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