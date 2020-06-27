Каменноостровский встал из-за ДТП. На месте полиция, скорая и пожарные
Минимум три автомобиля столкнулись в Петроградском районе Петербурга утром 27 июня. Дорожную ситуацию усугубили машины экстренных служб.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, ДТП произошло на Каменноостровском проспекте сразу за Карповкой. На месте несколько реанимационных автомобилей, дорожная полиция и машины МЧС. Столкнулись три легковушки, данные о пострадавших пока в ГИБДД не поступили.
Судя по кадрам с места аварии, серьезные повреждения машины не получили, однако очевидцы оценили ДТП как масштабное. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на проспекте растянулась практически от Малой Невки до Карповки, на полосе в сторону центра города.