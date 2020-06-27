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27.06.2020 11:54
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Каменноостровский встал из-за ДТП. На месте полиция, скорая и пожарные

Минимум три автомобиля столкнулись в Петроградском районе Петербурга утром 27 июня. Дорожную ситуацию усугубили машины экстренных служб.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, ДТП произошло на Каменноостровском проспекте сразу за Карповкой. На месте несколько реанимационных автомобилей, дорожная полиция и машины МЧС. Столкнулись три легковушки, данные о пострадавших пока в ГИБДД не поступили.

Фото: читатель «Фонтанки» Мария
Фото: читатель «Фонтанки» Мария
Фото: читатель «Фонтанки» Мария
Фото: читатель «Фонтанки» Мария

Судя по кадрам с места аварии, серьезные повреждения машины не получили, однако очевидцы оценили ДТП как масштабное. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на проспекте растянулась практически от Малой Невки до Карповки, на полосе в сторону центра города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Киркор_Филиппов
На даче сейчас такая шикарная погода....
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