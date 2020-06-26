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26.06.2020 18:44
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«Урны и скамейки покрасили, ждем». Парки Петербурга полностью готовы принять петербуржцев

Парки и скверы ждут горожан, они готовы к открытию 28 июня, заявил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

«Покрашены урны, скамейки, детское оборудование. Обрабатывается все дезинфицирующими средствами. Полностью готовы и ждем», — заявил он 26 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Правительство Петербурга разрешило открыться всем паркам в черте города с 28 июня. О задержке сообщил только ГМЗ «Петергоф».

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