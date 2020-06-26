«Урны и скамейки покрасили, ждем». Парки Петербурга полностью готовы принять петербуржцев
Парки и скверы ждут горожан, они готовы к открытию 28 июня, заявил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.
«Покрашены урны, скамейки, детское оборудование. Обрабатывается все дезинфицирующими средствами. Полностью готовы и ждем», — заявил он 26 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
Правительство Петербурга разрешило открыться всем паркам в черте города с 28 июня. О задержке сообщил только ГМЗ «Петергоф».