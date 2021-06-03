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50 оттенков синего. Как в Набережных Челнах к приезду Мишустина покрасили асфальт

Рабочие покрасили асфальт перед визитом премьер-министра на завод «КАМАЗ»

В Набережных Челнах к приезду премьер-министра РФ Михаила Мишустина синей краской покрасили асфальт. Именно таким образом было решено благоустроить дорогу к заводу ПАО «КАМАЗ».

Как сообщает 3 июня издание «Подъём», в пресс-службе завода заявили, что руководство такого поручения рабочим не давало — это была их собственная инициатива.

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«Подрядчик, красивший ворота, допустил брак и испачкал краской асфальт. Он же по своей инициативе и исправлял этот брак», — уточнили на заводе.

В четверг, 3 июня, Михаил Мишустин проводит в Набережных Челнах совещание о развитии ПАО «КАМАЗ».

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Комментарии (3)

Vahmistroff
"...это была их собственная инициатива."
Ага! И краску они за свои деньги в ближайшем хозмаге купили!
kiros
Наверно надеются, что поскользнётся на краске.
АняСПб
в нашей стране ещё кто-то делает что-то по собственной инициативе?)) "не верю!" (с.)
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