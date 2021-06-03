Как сообщает 3 июня издание «Подъём», в пресс-службе завода заявили, что руководство такого поручения рабочим не давало — это была их собственная инициатива.

В Набережных Челнах к приезду премьер-министра РФ Михаила Мишустина синей краской покрасили асфальт. Именно таким образом было решено благоустроить дорогу к заводу ПАО «КАМАЗ».

«Подрядчик, красивший ворота, допустил брак и испачкал краской асфальт. Он же по своей инициативе и исправлял этот брак», — уточнили на заводе.



В четверг, 3 июня, Михаил Мишустин проводит в Набережных Челнах совещание о развитии ПАО «КАМАЗ».

