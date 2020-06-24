47news: Гектары торфяников могли загореться после учений в Ленобласти. Их тушат уже 12 часов
В Кингисеппском районе начался пожар, тушение которого продолжается уже полдня.
«В половине двенадцатого часа ночи 23 июня начался пожар на военном полигоне воинской части № 81803 рядом с деревней Туганы. Произошло это после учений, включающих бомбометание. По предварительной информации, площадь пожара составляет три гектара, большая часть из которых торфяники», — об этом 24 июня сообщает издание 47news со ссылкой на экстренные службы.
В региональной администрации подтвердили, что площадь возгорания составляет около трёх гектаров. Пожар уже локализован.
При этом в пресс-службе Западного военного округа предварительной причиной возгорания назвали жаркую погоду. «На территории полигона в Кингисеппском районе произошло тление торфа, участков открытого горения нет, пожарные расчёты полигона осуществляют пролив местности», — говорится в заявлении ЗВО. Военные отметили, что на месте уже работает оперативная группа, а вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами готовы прийти на помощь.