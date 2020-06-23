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23.06.2020 15:31
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Суд обязал Университет профсоюзов собрать обратно деревянную дачу в Озерках. На это у вуза два года

Попытки оспорить статус памятника для дачи между Верхним и Средним Суздальскими озерами для Университета профсоюзов закончились поражением. Суд обязал разобранную дачу восстановить.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Об этом 23 июня сообщает комитет по охране памятников Смольного, судебное заседание состоялось накануне. С момента вступления решения в силу вузу дается 24 месяца на восстановление; если дача на место не вернется, то за каждый месяц проволочек будет капать по 50 тысяч неустойки.

Это не первая попытка комитета заставить владельца восстановить дачу, ранее суды назначали штрафы в полмиллиона и три миллиона. Представители владельца здания пытались оспорить решение о внесении дачи в реестр памятников, в 2019 году комитету прислали экспертизу, в которой говорилось, почему даче в списке памятников не место. Ее переслали в Минкультуры, там с выводами не согласились и оставили здание в реестре.

Как ранее писала «Фонтанка», образец деревянного зодчества горел, после чего его стремительно разобрали, в траве остались только несколько бревен. Пострадала и соседняя дача на элитном земельном участке с выходом к озеру.

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