Об этом 23 июня сообщает комитет по охране памятников Смольного, судебное заседание состоялось накануне. С момента вступления решения в силу вузу дается 24 месяца на восстановление; если дача на место не вернется, то за каждый месяц проволочек будет капать по 50 тысяч неустойки.

Это не первая попытка комитета заставить владельца восстановить дачу, ранее суды назначали штрафы в полмиллиона и три миллиона. Представители владельца здания пытались оспорить решение о внесении дачи в реестр памятников, в 2019 году комитету прислали экспертизу, в которой говорилось, почему даче в списке памятников не место. Ее переслали в Минкультуры, там с выводами не согласились и оставили здание в реестре.