Отца из Гатчины подозревают в истязании сына. Мужчина якобы бил ребёнка и держал на цепи несколько дней

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Об этом 23 июня сообщается на сайте ведомства. Отец из Гатчины якобы удерживал своего сына на цепи в воспитательных целях.



По данным следствия, мужчина, отрицая принципы педагогики, избил ремнём своего 10-летнего ребёнка, после чего на несколько дней посадил на цепь, приковав к батарее отопления.



Гатчинец задержан, выясняются обстоятельства случившегося.

