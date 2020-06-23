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23.06.2020 11:23
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Отца из Гатчины подозревают в истязании сына. Мужчина якобы бил ребёнка и держал на цепи несколько дней

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Об этом 23 июня сообщается на сайте ведомства. Отец из Гатчины якобы удерживал своего сына на цепи в воспитательных целях.

По данным следствия, мужчина, отрицая принципы педагогики, избил ремнём своего 10-летнего ребёнка, после чего на несколько дней посадил на цепь, приковав к батарее отопления.

Гатчинец задержан, выясняются обстоятельства случившегося.

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Комментарии (1)

hal9000
Так смотря ещё что он совершил..моЭт он наркотики стал употреблять..и батя это жёстко пресек..хотя эффекта тут мало..это только от ломки поможет..от наркоты алкоголя и курения только личный пример ..а силовые методы мона конечно ..но не желательно
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