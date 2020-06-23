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23.06.2020 10:02
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Полицию Петербурга перевели на усиленный режим из-за голосования по Конституции. Отвечать за безопасность назначили полковника в отпуске

Петербургская полиция перешла на усиленный режим службы в связи с голосованием по поправкам к Конституции. Ответственным за мирный плебисцит назначен полковник Дмитрий Веселов. По информации нашего издания, в настоящее время он находится в отпуске.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, усиленный режим по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка введен в ГУ МВД до утра 2 июля.

С 25 июня начальники и их замы подразделений главка, задействованных в общероссийском голосовании в Петербурге и области, переводятся на круглосуточные дежурства — тоже до утра 2 июля.

В ГУ МВД создан оперштаб, а в нем — рабочая группа. Ее возглавил замначальника полиции по охране общественного порядка полковник Дмитрий Веселов. В Петербург из Бирюлево он переехал год назад, нынешнюю должность занял в декабре.

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Комментарии (12)

Николай Привалов
//...усиленный режим по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка введен в ГУ МВД до утра 2 июля.//
Недоработка явная. Именно с утра 2-го июля и возникнет необходимость в усиленном режиме.
А может, полиция уже того.... с народом?
260657101
Если каким то способом не остановится эта карусель в нашем шапито, то потом блевать все будем, причем больше всех те, кто эту карусель запустил и кому было весело и не давал здоровым на голову людям, не то что выключить, но и сказать громко, что нужно остановиться, во время остановится, во всем знать меру.
asamar
Голосование за обнуление Конституции…
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