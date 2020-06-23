Полицию Петербурга перевели на усиленный режим из-за голосования по Конституции. Отвечать за безопасность назначили полковника в отпуске

Петербургская полиция перешла на усиленный режим службы в связи с голосованием по поправкам к Конституции. Ответственным за мирный плебисцит назначен полковник Дмитрий Веселов. По информации нашего издания, в настоящее время он находится в отпуске.



Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, усиленный режим по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка введен в ГУ МВД до утра 2 июля.

С 25 июня начальники и их замы подразделений главка, задействованных в общероссийском голосовании в Петербурге и области, переводятся на круглосуточные дежурства — тоже до утра 2 июля.