Медики Можайки подтвердили коронавирус в Военно-космической академии. Они требуют обещанных президентом выплат

Гражданский персонал поликлиники Военно-космической академии им. Можайского обратился в администрацию президента с просьбой проверить, почему им три месяца не начисляют доплаты за работу с COVID-19.

Как следует из коллективного письма, поликлиника с апреля осуществляет диагностику и стационарное лечение больных коронавирусной инфекцией. Ее профиль — пациенты с легкой формой течения болезни. Развернут стационар на 65 коек и изолятор на 100 мест.

«С начала поступления больных COVID-19 по настоящее время мы получили только денежное довольствие и надбавки за интенсивность, предусмотренные приказом Министерства обороны РФ, — говорится в обращении к Кремлю. — Дополнительных денежных средств, предусмотренными постановлениями правительства № 415 и 484, не поступало».



Под обращением стоят 37 фамилий — от начальника поликлиники до водителей. Копия направлена в прокуратуру Краснознаменского гарнизона — ее просят проверить «законность и обоснованность отсутствия дополнительных выплат, предусмотренных указом президента и правительства на борьбу с COVID-19». Однако ссылка на постановления правительства с номерами 415 и 484 дает надзору формальный повод для отказа. Указанные документы регламентируют выплаты медикам в гражданских больницах, а для силовых ведомств 13 апреля выпущено отдельное распоряжение — № 1006-р, а 13 мая еще одно — № 1258-р.

Этим отдельным распоряжением медикам Минобороны выделено чуть меньше 2,8 млрд руб. «в целях осуществления в апреле-июне 2020 г. выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) (…) непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СOVID-19».

Работающие в условиях стационара врачи должны получить дополнительные 80 тысяч, средний и младший медперсонал — по 50 и 25 тысяч соответственно. Согласно документу, 15 мая подписанному замминистра обороны Татьяной Шевцовой, деньги за апрель были перечислены военным медучреждениям. О произведенных выплатах получатели бюджетных средств должны были отчитаться до 16 мая.

