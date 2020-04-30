Тысячи курсантов военных вузов на скорую руку дописывают дипломные работы. На следующей неделе защита — и сразу выпуск. Если потом у них найдут коронавирус, академия «в домике» — заразу-то подцепили на гражданке.

Фото: с сайта vka.mil.ru

Последний раз такое было в мае 1941-го. Досрочно надев погоны, лейтенанты уходили готовиться к большой войне. В мае 2020-го молодые командиры сначала поедут в отпуск: навестить родных, встретиться с друзьями. Превентивного сплошного тестирования на COVID-19 в военных вузах нет. Иммунитетом, судя по всему, будет служить выданная под роспись справка: симптомов ОРВИ не имеет, температура в норме, эпиданамнез отрицательный. По статистике Роспотребнадзора, до 50 процентов выявленных петербуржцев как раз вот такие бессимптомные носители коронавируса.

Читательские письма о ситуации в военных вузах Петербурга стали приходить в редакцию «Фонтанки» после материала о Военно-медицинской академии им. Кирова. Огласка поветрия стоила должности начальнику Военмеда Александру Фисуну, а в Минобороны наконец признали, что их люди сделаны не только из железа. Четвертый день на ведомственном сайте публикуется статистика инфицированных COVID-19. По состоянию на 29 апреля по всей России больше 2,6 тысячи человек. Входят ли эти данные в статистику по регионам, и если да, то как, — в комздраве Петербурга ответить «Фонтанке» не смогли. Если же считать Минобороны отдельно, то в процентном соотношении официальное число заболевших сопоставимо с Подмосковьем — 0,14%. (При вычислении использовались данные об инфицированных и общем количестве населения. Штатная численность Вооруженных сил России составляет 1 902 758 человек. — Прим. ред.)

Письма в редакцию «Фонтанки» содержат упоминания: о Михайловской военной артиллерийской академии; о Военно-морском политическом институте в Петергофе; о Военной академии связи (информации о заболевших нет, но автор тревожится, что курсанты, как и везде, живут скученно в казармах, а тестов никому не делают).



Каждое такое письмо содержит приписки:

«Очень хочется привлечь внимание к данной ситуации, разобраться, почему скрывают число заболевших и почему большинству курсантов с температурой вовсе не делают тесты»;

«В целях личной безопасности данные указаны анонимно. А то за распространение такой информации и огласку нас пугают увольнениями и отчислениями»;

«Буду признательна, если поможете проявить ситуацию. И не публикуйте мое имя, пожалуйста».

«Фонтанка» предприняла попытки задать вопросы руководству перечисленных вузов. В Михайловской военной артиллерийской академии на запрос пока не ответили. В Военно-морском политическом институте вспышку коронавируса опровергли. Замначальника академии связи Александр Мишин заявил, что больных COVID-19 у них не обнаружено.

Вместе с ежедневным бюллетенем от Минобороны на сайтах военных вузов появились баннеры, ведущие на порталы с официальной информацией о коронавирусе. Практически у всех они запрятаны в подвалах, а вот у Военной академии связи на видном месте вывешен еще и телефон горячей линии «по вопросам обучения курсантов в условиях противодействия заносу и распространению коронавирусной инфекции». Линия круглосуточная. Корреспондент «Фонтанки» позвонил в два часа ночи, ответил дежурный. Он сообщил, что в вузе больных COVID-19 нет и что досрочный выпуск 9 мая действительно обсуждается. И лишь в конце сообразил:



— Простите, а кто звонит? — «Фонтанка.ру». Прости, дежурный.



Фото: скриншот с сайта vka.mil.ru

Традиционно госэкзамены и защита дипломов в вузах Минобороны приходятся на начало июня, а в третьей декаде начинается торжественный выпуск лейтенантов. По информации «Фонтанки», к вручению погонов 9 мая готовятся по меньшей мере военно-морские вузы Петербурга, а также Военно-космическая академия имени Можайского. Это удивительно, но самыми разговорчивыми и подробными оказались именно здесь — в самом нелюдимом до сегодняшнего дня вузе. Вероятно, потому, что не менее четырех офицеров имеют подтвержденный диагноз, из курсантов больны минимум пятеро, остальных попросту не тестируют, несмотря на повальные симптомы ОРВИ. (здесь и далее информация со слов собеседников «Фонтанки»).

Фамилии заболевших офицеров есть в распоряжении «Фонтанки». Один из них ответил на звонок корреспондента, но не стал разговаривать. Второй подтвердил, что у него два положительных теста на COVID-19, уже больше недели он лечится в инфекционной клинике Военно-медицинской академии. По его словам, вместе с ним во ВМедА находятся еще трое преподавателей Можайки. Третье подтверждение «Фонтанка» получила от военнослужащего, который участвовал в сводной тренировке петербургского парада. Репетиция состоялась 10 апреля в Левашово, после нее наш собеседник почувствовал недомогание, компьютерная томография показала пневмонию, анализ на COVID-19 положительный.



Заболевшие же курсанты, по данным «Фонтанки», помещены в госпиталь, развернутый на базе обеспечения учебного процесса (пос. Лехтуси, Ленинградская область). До переноса парада Победы на казарменном положении в Лехтуси жили около тысячи курсантов, в основном пятикурсники. После скандала со ВМедА местных и семейных распустили по домам, остальных заперли в общежитиях на Пионерской, 28, и Красного Курсанта, 21. Выпускные курсы сейчас носятся по кафедрам академии, пытаясь на месяц раньше срока доделать дипломные работы.

В двадцатых числах апреля на базу в Лехтуси заехали 458 парней и 119 девушек. Они вернулись из Москвы, где репетировали сорванный эпидемией парад Победы. Из 577 человек тест на коронавирус взяли только у восьми, подтвердился у пятерых. Еще минимум восемь человек имеют ярко выраженные симптомы ОРВИ, но анализы у них не берут. Равно как и у остальных, кто жалуется на больное горло или температуру. Во-первых, нет тестов. А во-вторых, не хочется повторить судьбу уволенного начальника ВМедА. По данным «Фонтанки», министерские директивы запрещают командирам и начальникам разглашать гражданским властям и общественности информацию о реальном количестве заболевших подчинённых. Персональная ответственность за утечки информации возложена на командиров.



Как говорят «Фонтанке», положительный COVID-19 показали тесты курсантов 2-го и 3-го курсов факультетов «систем управления РКК и информационно-технического обеспечения» и «средств ракетно-космической обороны». Симптомы ОРВИ выявлены среди третьекурсников указанных факультетов, а также «радиоэлектронных систем космических комплексов» и «автоматизированных систем управления войсками». Среди занемогших одна девушка — четверокурсница факультета сбора и обработки информации.

В таком положении академии нужно продержаться считанные дни, говорят собеседники «Фонтанки». И прикладывают образец подготовленной в Можайке справки, которая призвана уберечь руководство вуза от гнева Сергея Шойгу.



Фото: «Фонтанка.ру»

«С 3 мая по приказу начальника академии генерал-лейтенанта Пенькова М. М. всех курсантов академии с такими справками, а это более 5 тысяч человек, экстренно распускают в отпуск. А это чревато очередным распространением Сovid-19. Cправку разработал начальник медицинской службы ВКА им. А. Ф. Можайского полковник Кузьмин», — говорится в комментарии к фотографии справки.

