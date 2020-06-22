Историк Соколов рассказал медикам, что нырнул в Мойку за плывущим по ней рюкзаком из любопытства

На судебном заседании по делу историка Олега Соколова 22 июня были допрошены первые два свидетеля. Врач скорой помощи рассказал о том, как нашел в кармане экс-доцента пистолет.

В зале Санкт-Петербургского городского суда по делу об убийстве и незаконном хранении оружия выступил врач городской станции скорой помощи Игорь Квактун. Их бригаду вызвали на набережную Мойки ночью 8 ноября как специализированную. Когда они прибыли на место, Соколова уже осмотрели врачи, он был в перевозбужденном состоянии, от него пахло алкоголем. Квактун рассказал, что пациента переместили в их машину и были готовы везти в больницу, но он сопротивлялся оказанию помощи и не выпускал из рук рюкзак. «Кричал бессвязные слова, «не трогайте меня», «не подходите». Мы пытались его уложить на носилки, раздеть», — добавил медик. В итоге с Соколова удалось стянуть промокшую куртку и разлучить его с ранцем, как раз в этот момент свидетель заметил в кармане пистолет. Он позвал сотрудника полиции, а экипаж в этот момент уже собирался уезжать, полицейский оценил оружие как травматическое и решил проверить рюкзак.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

«Сотрудник расстегнул рюкзак, увидел пакет, стал его разворачивать, а потом отшатнулся, сказал, что там руки. Спросил, хотим ли мы посмотреть, но я сказал «нет, спасибо, мы вам верим». Мы попросили сотрудника находиться в машине, насколько я помню, его [Соколова] сразу пристегнули», — рассказал свидетель и добавил, что сотрудники просили задержаться на месте происшествия, но Соколову была нужна безотлагательная помощь, так как он мог умереть.

Свидетель также рассказал о резкой перемене в состоянии больного, когда его доставили в больницу, там он стал «совершенно адекватным». В приемном покое врач спросил историка: «А что, собственно, случилось?» «Он рассказал, что преподает в университете, выпивал с друзьями-офицерами, вышел прогуляться, увидел, что по Мойке плывет рюкзак, его это заинтересовало, решил достать. Сам не смог выбраться, обратился за помощью», — пересказал первоначальную версию историка врач.

На вопрос адвоката со стороны потерпевших Александры Бакшеевой о том, могли ли перевозбуждение и неадекватность историка в машине скорой помощи быть вызваны переохлаждением, врач сказал, что это стандартное состояние для таких случаев, вызванное гипоксией. Про свои вещи в приемном покое Соколов не спрашивал.

