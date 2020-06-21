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21.06.2020 15:37
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«Нам не нужны простые нарушители». После охоты на Rolls-Royce ГИБДД наказала алый Ferrari

После двух ярких историй с «Роллс-Ройсами» сотрудники ГИБДД на Крестовском острове тормознули алый «Феррари» 2012 года выпуска с «невидимым» передним номером.

По информации «Фонтанки», нарушителя остановили 21 июня около 13:20 на Южной дороге, 5. Вопросы вызвал загнутая табличка госзнака: она странно наклонена к земле. Протокол составлен, по нашим данным, на 56-летнего уроженца Ленинграда, который и находился за рулём. Он двигался от Крестовского проспекта в сторону Теннисной аллеи. В салоне вместе с ним был пассажир.

Несколькими днями ранее инспекторы отдела ГИБДД по Центральному району беспощадно обошлись с бизнесменом Гиа Гвичиа и машиной Rolls-Royce. Со стёкол сняли тонировку. В конце мая такая же судьба постигла крокодиловый Rolls-Royce дочери петербургского миллиардера Геннадия Петрова. Ей тоже пришлось осветлить окна.

По информации нашего издания, 20 мая со словами «нам не нужны простые нарушители» к коллегам обратился начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Он потребовал обращать особое внимание на дорогие машины. «Фонтанка» подробно писала об этом.

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Комментарии (2)

261330151
Сказано: "особое" внимание. И это верно: наиболее отвязно ведут себя либо на очень дорогих (мажоры), либо на очень дешовых, лохматых машинах.
Mash
По какой статье интересно))))))
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