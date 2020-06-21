После двух ярких историй с «Роллс-Ройсами» сотрудники ГИБДД на Крестовском острове тормознули алый «Феррари» 2012 года выпуска с «невидимым» передним номером.

По информации «Фонтанки», нарушителя остановили 21 июня около 13:20 на Южной дороге, 5. Вопросы вызвал загнутая табличка госзнака: она странно наклонена к земле. Протокол составлен, по нашим данным, на 56-летнего уроженца Ленинграда, который и находился за рулём. Он двигался от Крестовского проспекта в сторону Теннисной аллеи. В салоне вместе с ним был пассажир.