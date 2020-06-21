Сотрудников Дома молодежи Петербурга привлекли к обзвону пожилых для голосования по Конституции
Сотрудников ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» привлекли к обзвону пожилого населения с вопросами о планах на голосование по Конституции, рассказал 21 июня «Фонтанке» один из участников обзвона. Персональные данные пенсионеров раздают в таблице Google, которая доступна любому, имеющему ссылку.
Всего в таблице 13 вкладок, большинство «носят» фамилии. «Берковченко», «Михасько», «Сафина», «Карнаухова», «Гаврилин», «Сухомлинова». Кроме того, есть еще «Резерв» и «Общий». В последней вкладке данные более чем 38 тысяч человек. Во вкладках с фамилиями (у некоторых есть часть 1 и часть 2) по 3,3 тысячи фамилий в каждом. На строчке указан номер телефона, ФИО, год рождения и далее графы с ответами на вопросы, аналогичные тем, которые задают пенсионерам волонтеры (об этой истории подробно писала «Фонтанка»): «1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, у вас есть возможность проголосовать на дому или во дворе с соблюдением мер безопасности. Вам было бы это интересно?». Далее участнику обзвона предлагается выбрать из вариантов: «на участке», «на дому», «открепление», «не пойдет». Затем вопрос, проживает ли человек по месту регистрации.
По словам собеседника в Доме молодежи, такой обзвон не входит в рабочие обязанности сотрудников.
Интересно, что фамилии на вкладках полностью совпадают с руководящим составом ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга». Редакция направила запрос в комитет по молодежной политике, которому подведомственен ГБУ, на каком основании работников привлекли к обзвону, входит ли это в их трудовые обязанности и кто является ответственным за распространение персональных данных петербуржцев путем создания Google-таблиц и предоставления к ним доступа.
Напомним, что волонтеры, которые работают на аналогичном обзвоне, связываются с пенсионерами с помощью приложения, которое не позволяет ознакомиться с персональными данными пожилых. Приложение было создано недавно, разработчик — Ассоциация волонтерских центров, проект «Общероссийского народного фронта». Ранее комитет по молодежной политике на вопрос о работе приложения комментировал, что «количество человек в базе данных нам точно не известно. Работа мобильного приложения и базы данных координируются «Общероссийским народным фронтом»».