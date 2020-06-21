Сотрудников ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» привлекли к обзвону пожилого населения с вопросами о планах на голосование по Конституции, рассказал 21 июня «Фонтанке» один из участников обзвона. Персональные данные пенсионеров раздают в таблице Google, которая доступна любому, имеющему ссылку.

Всего в таблице 13 вкладок, большинство «носят» фамилии. «Берковченко», «Михасько», «Сафина», «Карнаухова», «Гаврилин», «Сухомлинова». Кроме того, есть еще «Резерв» и «Общий». В последней вкладке данные более чем 38 тысяч человек. Во вкладках с фамилиями (у некоторых есть часть 1 и часть 2) по 3,3 тысячи фамилий в каждом. На строчке указан номер телефона, ФИО, год рождения и далее графы с ответами на вопросы, аналогичные тем, которые задают пенсионерам волонтеры (об этой истории подробно писала «Фонтанка»): «1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, у вас есть возможность проголосовать на дому или во дворе с соблюдением мер безопасности. Вам было бы это интересно?». Далее участнику обзвона предлагается выбрать из вариантов: «на участке», «на дому», «открепление», «не пойдет». Затем вопрос, проживает ли человек по месту регистрации.