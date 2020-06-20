На новой сцене Мариинского театра начался первый концерт после трехмесячного перерыва. Это массовое мероприятие, заменившее фестиваль «Звезды белых ночей», было разрешено к проведению Смольным в тестовом режиме. Первыми зрителями концерта стали медработники.

«Никто не ожидал, что жизнь изменится, — сказал он. — Многие ученые, лаборанты искали вопросы и находили ответы, но не всегда они отвечали сегодняшнему дню, как бороться с этой эпидемией. Но за это время вы все служили этому городу, служили его жителям. Это вы оставляли семьи, уходя в обсерваторы, это вы учились надевать чумные костюмы, это вы ходили в красную зону. Конечно, к большому сожалению, многие расплатились жизнью, спасая жизни других. Я прошу вас почтить их память минутой молчания».

Александр Беглов также заявил, что сегодняшний концерт — «свидетельство того, что город постепенно возвращается к жизни».

Вслед за ним обратился с речью художественный руководитель театра Валерий Гергиев. Он признал, что среди сотрудников театра есть заболевшие COVID-19. «В коллективе Мариинского театра тоже несколько человек пострадали вначале, и сейчас нас беспокоит судьба нескольких коллег, которых сейчас тут нет на сцене, но мы очень волнуемся за них, — рассказал он. — Я уверен, что благодаря усилиям — вашим, и ваших коллег, — мы и вся страна вместе с нами, вся Россия, выйдем с наименьшими потерями из этого испытания».

Напомним, сегодня в Мариинском театре проводится два концерта. Первый из них — благотворительный, билеты на него не продавались. Как пояснили «Фонтанке» в Мариинском театре, приглашением слушателей занимались Роспотребнадзор и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Второй концерт начнется в 20:00, его могут посетить горожане по билетам. По новым правилам, рассадка осуществляется в шахматном порядке, через кресло, зрители могут находиться в здании театра лишь в масках и перчатках.