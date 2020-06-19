Полиция подтвердила, что ребенка в Петербурге сбила дочь бывшего депутата Госдумы Волчека

Сбившим пятилетнего ребенка автомобилем Ranger Rover управляла дочь экс-депутата Госдумы Яна Волчек. Ранее в сообщении УГИБДД ошибочно была указана иная половая принадлежность водителя.

Доследственная проверка после ДТП на Чкаловском проспекте проводится в отношении 22-летней петербурженки, подтвердили 19 июня «Фонтанке» в региональном ГУ МВД. Тест на алкоголь показал, что она была трезва.

В официальную информацию УГИБДД после аварии 16 июня вкралась ошибка — водителем Range Rover указали мужчину. На публикации в СМИ отреагировала свидетельница ДТП, сообщив в Instagram, что за рулем сидела девушка. Узнав о возможной принадлежности машины к семье Волчек, свидетельница потеряла память, но «Фонтанка» подтвердила ее первоначальные слова видеозаписью.