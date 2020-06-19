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19.06.2020 16:20
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Полиция подтвердила, что ребенка в Петербурге сбила дочь бывшего депутата Госдумы Волчека

Сбившим пятилетнего ребенка автомобилем Ranger Rover управляла дочь экс-депутата Госдумы Яна Волчек. Ранее в сообщении УГИБДД ошибочно была указана иная половая принадлежность водителя.

Доследственная проверка после ДТП на Чкаловском проспекте проводится в отношении 22-летней петербурженки, подтвердили 19 июня «Фонтанке» в региональном ГУ МВД. Тест на алкоголь показал, что она была трезва.

В официальную информацию УГИБДД после аварии 16 июня вкралась ошибка — водителем Range Rover указали мужчину. На публикации в СМИ отреагировала свидетельница ДТП, сообщив в Instagram, что за рулем сидела девушка. Узнав о возможной принадлежности машины к семье Волчек, свидетельница потеряла память, но «Фонтанка» подтвердила ее первоначальные слова видеозаписью.

Доследственная проверка в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области продлена до 30 суток. Одновременно ГИБДД проводит административное расследование по статье 12.24 КоАП «Нарушение правил дорожного движения с причинением средней тяжести вреда здоровью». Квалификация будет зависеть от экспертиз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Мужской Взгляд
Если видеозапись настоящая, то водитель Ровера не причём. Мальчишка практически сам бросился под машину. На подставу похоже, если честно. Есть только одно НО, надо было остановиться и вызвать скорую и полицию. А так безответственность получается.
NHL
Судя по видео ребенок сам с разбега машины сбоку влетел. Так что вины водителя в ДТП не видно.
Wert
Бей
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