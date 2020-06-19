На пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика. ГИБДД сообщила о водителе-мужчине. «Фонтанка» получила видео, в котором фигурирует похожая на 22-летнюю дочь бывшего депутата Госдумы девушка.

У аварии на Чкаловском проспекте было достаточно свидетелей. Петербурженка Арина опубликовала в Instagram несколько постов о том, что машиной управляла женщина. Узнав, что Range Rover принадлежит семье влиятельного и ныне арестованного Дениса Волчека, Арина утратила память.

Секрет из ДТП делать не стали, вечером 16 июня в дежурной рассылке УГИБДД по Петербургу появилось сообщение:

«На Чкаловском проспекте, у дома 50, водитель-мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Рендж Ровер», совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавший мальчик 5 лет госпитализирован с тяжелыми травмами».



Группа «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте» опубликовала видео аварии, поблагодарив за сотрудничество отдел ГИБДД Петроградского района. Выход водителя из машины в шестисекундный ролик не попал.



Наверное, авария так бы и осталась незамеченной, если бы не эмоции и обостренное чувство справедливости петербурженки Арины. Став свидетелем ДТП, она опубликовала в Instagram фотографию Range Rover c госномерами О727ОО78 и написала, что ребенка сбила девушка.



Фото: скриншот сторис в Instagram

Если верить дальнейшим постам Арины, она пыталась дать показания сотрудникам ГАИ, но те якобы сообщили, что свидетельская помощь им не потребуется. Бурно женщина отреагировала и на заметку «Фонтанки» о водителе-мужчине:

Фото: скриншот сторис в Instagram

«Фонтанка» в надежде стать альтернативой ГАИ позвонила Арине. Она подтвердила, что аварию видела, но дальше — как отрезало.

«Я вовсе не уверена, что за рулем сидела женщина, — сказала собеседница. — Вообще не знаю, кто там был. Мои посты в Instagram? Наверное, это была ошибка».

По данным «Фонтанки», магическое преображение Арины может крыться в дополнительных знаниях. На следующий день после аварии ей рассказали, кому принадлежит машина. Так или иначе, свидетельский пыл поубавился.



Госномер О727ОО98 давно находится в распоряжении семейства бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. До 2019 года знак был закреплен за белым Mini Cooper, на нем ездила молодая наследница Яна Волчек. Потом, вероятно, пересела на Range Rover.

«Фонтанка» получила видеозапись с Range Rover через пару секунд после наезда на мальчика. Камера установлена на 50-м доме Чкаловского проспекта. Место ДТП легко опознается по вывеске «Шаверма от шефа». Судя по записи, на водительском кресле все-таки сидела женщина.

Водительскими правами 22-летняя Яна Волчек владеет три года. Следы ее автомобильной дисциплинированности хранит и база судебных приставов. Яна нарушала. За пару лет Mini Cooper и Range Rover, по информации «Фонтанки», насобирали более двадцати штрафов. В основном за превышение скорости.

Можно предположить, что вечером 16 июня Яна Волчек находилась не в лучшем расположении духа. К душевному волнению её могла подтолкнуть судьба отца. На утро следующего дня Пресненский районный суд Москвы назначил рассмотрение ходатайства СКР о продлении Денису Волчека меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший депутат обвиняется в приготовлении к особо крупному мошенничеству. По версии следствия, он требовал 1,4 миллиона евро от акционера рухнувшего банка «Ренессанс» Андрея Розова за помощь в уходе от уголовной ответственности по делу. Волчека в СИЗО оставили.



До Яны Волчек «Фонтанке» дозвониться не удалось. Ее брат Марк передал редакции позицию семьи:

«Мы не комментируем эту ситуацию».

Что будет водителю Ranger Rover за сбитого мальчика, пока неясно. С наказанием полиция спешить не будет. В ГИБДД возбудили административное расследование по статье 12.24 КоАП — «Нарушение ПДД с причинением средней тяжести вреда здоровью». Длится оно может хоть полгода.

Из-за участия ребенка аварией также заинтересовались в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области. В пресс-службе главка «Фонтанке» сообщили, что доследственную проверку продлили до 30 суток в ожидании судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»