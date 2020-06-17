РАН отказалась считать британское лекарство от коронавируса панацеей

Президент Российской академии наук прокомментировал открытие британских ученых, которые сообщили, что дексаметаз на треть снижает смертность от COVID-19 при самых тяжелых формах заболевания пациентов, находящихся на ИВЛ. В ВОЗ охарактеризовали препарат как «прорыв».

«Практическая оценка эффективности этого препарата должна делаться нашими медиками, но очевидно, что улучшение от него не радикальное. К тому же его используют на самой тяжелой стадии, когда пациент находится на аппарате ИВЛ. Поэтому дексаметазон — не панацея. Человечество все еще в поиске лекарства от коронавируса», — цитирует 17 июня заявление Александра Сергеева ТАСС.