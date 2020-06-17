РАН отказалась считать британское лекарство от коронавируса панацеей
Президент Российской академии наук прокомментировал открытие британских ученых, которые сообщили, что дексаметаз на треть снижает смертность от COVID-19 при самых тяжелых формах заболевания пациентов, находящихся на ИВЛ. В ВОЗ охарактеризовали препарат как «прорыв».
«Практическая оценка эффективности этого препарата должна делаться нашими медиками, но очевидно, что улучшение от него не радикальное. К тому же его используют на самой тяжелой стадии, когда пациент находится на аппарате ИВЛ. Поэтому дексаметазон — не панацея. Человечество все еще в поиске лекарства от коронавируса», — цитирует 17 июня заявление Александра Сергеева ТАСС.
По его словам, у COVID-19 слабо контролируемый переход болезни в тяжелую стадию. Президент РАН отметил, что ученые до сих пор не очень контролируют уход в эту стадию, как это происходит при бактериальных или других вирусных заболеваниях. «К примеру, при бактериальном поражении легких мы принимаем антибиотики. Пока подобного средства от коронавируса нет, и мы все еще ищем панацею», — заметил Сергеев.
На этой неделе первых российских добровольцев вакцинируют от коронавируса.
В России с начала пандемии выявили уже 553 301 случай COVID-19.