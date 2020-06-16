The Associated Press: В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса
Исследователи в Англии рассказали о снижающем на треть смертность от COVID-19 препарате.
«Дексаметазон снизил смертность почти на треть у тяжелобольных госпитализированных пациентов», — сообщает 16 июня The Associated Press.
Один из руководителей исследований, Питер Хорби из Оксфордского университета, рассказал, что препарат давали 2104 пациентам, а затем сравнивали их состояние с другими больными. «Это очень приятный результат. <...> Дексаметазон должен теперь стать стандартом лечения для пациентов. Дексаметазон недорогой <...>, и его можно использовать, чтобы спасти жизни во всем мире», — заявил ученый.
Это не первый раз, когда какой-то препарат объявляют панацеей от COVID-19. Ранее американский президент Дональд Трамп принимал гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса, однако тесты доказали его бесполезность. Ученые во всем мире пытаются создать вакцины от COVID-19. В конце мая в России был зарегистрирован первый препарат от коронавируса.