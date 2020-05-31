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31.05.2020 12:29
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В России зарегистрирован первый препарат от коронавируса, но купить его будет нельзя

Первый российский препарат от коронавируса выпустил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар», передает 31 мая «МБХ Медиа». Лекарство под названием «Авифавир» прошло клинические испытания и уже зарегистрировано Минздравом, но в свободную продажу не поступит.

«Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Промежуточные данные клинического исследования «Авифавира» подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. Продолжается финальный этап клинического исследования «Авифавира», одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов», — цитирует портал сообщение РФПИ.

«Авифавир» категорически запрещен для приема беременным женщинам и в период планирования семьи и будет применяться только в стационарах под наблюдением медиков.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
Все произведенное в Россиянии - это производная от "Арбидол".
Саша Иванов
"будет применяться только в стационарах под наблюдением медиков." Как и остальная еда!:-))
radon
То есть создали японцы 7 лет назад,а мы только теперь разрешили и гордимся ...Просто блинпинцет!!!)))
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