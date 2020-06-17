FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 11:40
0
Печать

Первых российских добровольцев вакцинируют от коронавируса в ближайшие дни

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассказало о клинических испытаниях двух видов вакцин от COVID-19.

«Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. <...> Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня», — сообщается 17 июня на сайте Минздрава.

Ведомство рассказало о том, что накануне было выдано разрешение на проведение клинических исследований двух вакцин, которые были разработаны ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Добровольцы, на которых будут испытывать вакцину, на 28 дней останутся в изоляции в стационаре. В это время специалисты будут следить за их состоянием.

«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем», — констатировали в Минздраве.

Накануне британские ученые сообщили о том, что им удалось найти препарат, который на треть снижает смертность от COVID-19 при самых тяжелых формах заболевания, пациентов, находящихся на ИВЛ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний