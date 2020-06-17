Первых российских добровольцев вакцинируют от коронавируса в ближайшие дни
Министерство здравоохранения Российской Федерации рассказало о клинических испытаниях двух видов вакцин от COVID-19.
«Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. <...> Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня», — сообщается 17 июня на сайте Минздрава.
Ведомство рассказало о том, что накануне было выдано разрешение на проведение клинических исследований двух вакцин, которые были разработаны ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Добровольцы, на которых будут испытывать вакцину, на 28 дней останутся в изоляции в стационаре. В это время специалисты будут следить за их состоянием.
«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем», — констатировали в Минздраве.
Накануне британские ученые сообщили о том, что им удалось найти препарат, который на треть снижает смертность от COVID-19 при самых тяжелых формах заболевания, пациентов, находящихся на ИВЛ.