В ВОЗ сообщили о «спасительном научном прорыве» в лечении COVID-19. Лекарство недорогое

Как сообщает 17 июня РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ, оксфордское исследование показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а у получающих кислород – на 20%. Гебрейесус заявил, что это «отличная новость». Великобритания предоставила ВОЗ предварительные результаты исследования, полный анализ данных ожидается в ближайшие дни.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - отметил гендиректор ВОЗ.

Правительство страны во вторник одобрило дексаметазон для лечения от ковида. При этом препарат относительно недорогой: в Великобритании он стоит порядка 5 фунтов стерлингов, то есть меньше 450 рублей.

В России для лечения COVID-19 одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира», в мае Минздрав зарегистрировал его. В аптеке его пока не купить, оно доступно только пациентам стационаров и назначается врачом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку пандемией. По данным университета Хопкинса на утро 17 июня, во всём мире от болезни умерли 441 668 человек, заразились ею 8 162 276. На первом месте по заболеваемости США (116 962 погибших и 2 137 707 заболевших), на втором Бразилия (45 241 и 923 189), на третьем Британия (42 054 и 299 600), на четвёртом Италия (34 405 и 237 500), на пятом Франция (29 550 и 194 347). Россия на 13 месте (7 284 и 545 458).