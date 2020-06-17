В Петербурге идет облава на мотоциклистов
БМВ и «Ямахи» ГИБДД вышли на петербургскую тропу байкеров и «креветок».
Их предупреждали, а сегодня — уже эвакуируют. «Фонтанка» сравнила, у кого перевес в силе и технике. Возглавил поход тот майор, который недавно покусился на крокодиловый «Роллс-Ройс» дочери миллиардера и пленил танк «Белый орел».
По информации «Фонтанки», 17 июня сотрудники третьего отдельного батальона Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, отвечающие за КАД, продолжили охоту на байкеров и водителей спортивных мотоциклов. Последних чаще называют «пластиковыми» или «креветками» за их дизайн и форму посадки на сиденье.
Рейд же начался 15 июня, в понедельник, причем инспекторы дорожной полиции, останавливая мотоциклистов, советовали предупредить остальных из их субкультуры, что на следующий день начнутся реальные гонения.
Так, во вторник, 16 июня, было составлено более 30 протоколов. В основном за отсутствие номерных знаков и шлемов у пассажиров. По данным «Фонтанки», 5 мотоциклов отправлено на штрафстоянку, а четверым водителям грозит лишение прав.
Заметим, Управление ГИБДД проводит все силами своих 11 мотоциклов, из которых 5 БМВ и 6 «Ямах». Как известно нашему изданию, мотогруппа создана еще в 2017 году, мотоциклы были закреплены за районами, но всплеск показателей не замечен. Начальником же третьего батальона (который теперь отвечает за все это), как известно, является Игорь Никишин, переведенный на службу из Москвы. Он недавно уже попадал в паблик, когда на трассе в Ленобласти наказал несравненную дочь миллиардера Геннадия Петрова (отца владельца федеральной сети «585») за тонировку на ее новом «Роллс-Ройсе» цвета крокодила, а после остановил танк Министерства обороны Т-72, более известный как «Белый орел». Отпустил потом, конечно. Один из собеседников его подразделения сказал журналисту: «Скоро нам обещают поставить еще три мотоцикла БМВ и пять "Ямах"».