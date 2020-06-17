Их предупреждали, а сегодня — уже эвакуируют. «Фонтанка» сравнила, у кого перевес в силе и технике. Возглавил поход тот майор, который недавно покусился на крокодиловый «Роллс-Ройс» дочери миллиардера и пленил танк «Белый орел». По информации «Фонтанки», 17 июня сотрудники третьего отдельного батальона Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, отвечающие за КАД, продолжили охоту на байкеров и водителей спортивных мотоциклов. Последних чаще называют «пластиковыми» или «креветками» за их дизайн и форму посадки на сиденье.

Рейд же начался 15 июня, в понедельник, причем инспекторы дорожной полиции, останавливая мотоциклистов, советовали предупредить остальных из их субкультуры, что на следующий день начнутся реальные гонения. Так, во вторник, 16 июня, было составлено более 30 протоколов. В основном за отсутствие номерных знаков и шлемов у пассажиров. По данным «Фонтанки», 5 мотоциклов отправлено на штрафстоянку, а четверым водителям грозит лишение прав.