Выход из самоизоляции нашелся в аэропортах. Россияне бросились бронировать путешествия после снятия карантина

С середины до конца мая билеты покупали в основном одиночные путешественники, что связано с восстановлением бизнес-активности и увеличением количества командировок, а также поездками по семейным делам. Начиная с 1 июня клиенты стали активнее покупать билеты на двух и более человек, отмечают аналитики. Пик спроса пришелся на 11 июня — после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил об этапах выхода из режима ограничений.

Так, по данным сервиса «Тинькофф Путешествия», с 15 мая по 14 июня рост заказов авиабилетов составил 410% (по сравнению со средними показателями самоизоляции 30 марта — 11 мая).

Россияне начали активно покупать авиабилеты после снятия режима самоизоляции. Об этом рассказали представители сервисов бронирований билетов.

После новостей об открытии Крыма для туристов заказы билетов в Симферополь выросли на 70% (по сравнению со среднедневным показателем в июне до отмены обсервации).

95% заказов авиабилетов сейчас приходится на перелеты внутри России. Самыми популярными городами стали Москва (почти 30% билетов), Санкт-Петербург (11%), Адлер (Сочи) (5%), Симферополь (5%), Новосибирск (3,8%).

Оживление рынка заметили и в tutu.ru. «Число бронирований в первой половине июня в 2,5 раза выше, чем в начале мая», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным сервиса OneTwoTrip, с 1 по 15 июня россиянами было куплено в три раза больше авиабилетов, чем за аналогичный период в мае. «Билеты в июне приобретались в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Уфу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Махачкалу и Новосибирск», — отметили в компании.

Поездки в основном носят спонтанный характер. 60% билетов было куплено на ближайшую неделю. 28% билетов — за 8–30 дней до отправления, 11% ― за 2–3 месяца, менее 1% планируют свои перемещения более чем за три месяца.