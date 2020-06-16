Женщина-трансгендер отсудила у работодателя почти 2 млн рублей компенсации за незаконное увольнение

Типография, в 2017 году уволившая трансгендерную женщину с должности печатника, выплатит ей 1,85 млн рублей недополученной зарплаты. Дело, которое тянулось без малого три года, завершилось 16 июня — Санкт-Петербургский городской суд полностью отказал типографии в апелляционной жалобе, сообщает ЛГБТ-группа «Выход».



«Суд поддержал нашу позицию: каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор, установленный в России списком профессий, запрещенных для женщин, — проявление дискриминации, — прокомментировал решение суда правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев. — Это соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в России».