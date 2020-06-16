Женщина-трансгендер отсудила у работодателя почти 2 млн рублей компенсации за незаконное увольнение
Типография, в 2017 году уволившая трансгендерную женщину с должности печатника, выплатит ей 1,85 млн рублей недополученной зарплаты. Дело, которое тянулось без малого три года, завершилось 16 июня — Санкт-Петербургский городской суд полностью отказал типографии в апелляционной жалобе, сообщает ЛГБТ-группа «Выход».
«Суд поддержал нашу позицию: каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор, установленный в России списком профессий, запрещенных для женщин, — проявление дискриминации, — прокомментировал решение суда правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев. — Это соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в России».
Дело Анастасии Васильевой — первый в России случай, когда трансгендерная женщина открыто отстояла в суде свои трудовые права.
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», Анастасию Васильеву уволили с должности печатницы в июле 2017 года, после того как она сменила пол в документах. Работодатель сослался на список 456 профессий, запрещенных для женщин. Тогда Васильева обратилась в суд с требованиями признать увольнение незаконным и дискриминационным. Сначала суд отказал в удовлетворении иска, но в декабре 2018 года президиум Городского суда направил дело на новое рассмотрение. Экспертиза доказала, что Анастасия Васильева может выполнять работу печатницы, так как перечень вредных для женщин профессий связан только с охраной материнства, рождением и заботой о новорожденных. 9 апреля 2019 года суд признал увольнение незаконным, восстановил Анастасию в должности и постановил выплатить ей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1 850 000 рублей недополученной зарплаты из-за вынужденного прогула.