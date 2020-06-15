Петербургский IT-вуз назвали вторым в стране по уровню зарплат выпускников
В топ-10 технических вузов России по уровню зарплат выпускников вошли три петербургских учебных заведения.
Как сообщает 15 июня пресс-служба Superjob, компания оценила зарплаты занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вузы в 2014–2019 годах. По уровню зарплат составляется рейтинг. За год в нём произошли заметные изменения: впервые на второе место поднялся петербургский IT-вуз.
Лидером рейтинга остаётся Московский физико-технический институт: его выпускники имеют зарплату в среднем около 180 000 рублей в месяц. На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Баумана поднялся Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Выпускники этих двух вузов уже в первые 5 лет получают в среднем по 160 000 рублей. Третью позицию, как и в 2019 году, занимает Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 000 рублей).
В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. Так, на седьмом месте Санкт-Петербургский государственный университет (135 000 рублей), на десятом — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (115 000 рублей).
В рейтинг вошли также Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (11-е место, 110 000 рублей), Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (оба на 13-м месте, 100 000 рублей) и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (11-е место, 95 000 рублей).