Петербургский IT-вуз назвали вторым в стране по уровню зарплат выпускников

В топ-10 технических вузов России по уровню зарплат выпускников вошли три петербургских учебных заведения.

Как сообщает 15 июня пресс-служба Superjob, компания оценила зарплаты занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вузы в 2014–2019 годах. По уровню зарплат составляется рейтинг. За год в нём произошли заметные изменения: впервые на второе место поднялся петербургский IT-вуз.

Лидером рейтинга остаётся Московский физико-технический институт: его выпускники имеют зарплату в среднем около 180 000 рублей в месяц. На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Баумана поднялся Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Выпускники этих двух вузов уже в первые 5 лет получают в среднем по 160 000 рублей. Третью позицию, как и в 2019 году, занимает Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 000 рублей).