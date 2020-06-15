Жириновский предложил начинать учебный год с октября и продлить лето «на все времена»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сдвинуть границы учебного года. Начинать ходить в школы и вузы, согласно его плану, нужно будет с 1 октября.

«При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом, мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — написал политик в своём Telegram-канале 15 июня. Жириновский отметил, что такие изменения помогут россиянам «больше времени проводить в тёплой климатической зоне и болеть поменьше».