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15.06.2020 12:34
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Жириновский предложил начинать учебный год с октября и продлить лето «на все времена»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сдвинуть границы учебного года. Начинать ходить в школы и вузы, согласно его плану, нужно будет с 1 октября.

«При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом, мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — написал политик в своём Telegram-канале 15 июня. Жириновский отметил, что такие изменения помогут россиянам «больше времени проводить в тёплой климатической зоне и болеть поменьше».

В 2020 году власти не планируют переносить старт учёбы с традиционной даты — 1 сентября — из-за пандемии коронавируса. При этом весной в Петербурге последний семестр завершился досрочно. Осенью за каждым классом собираются закрепить отдельные помещения, а перед открытием провести в зданиях глобальную уборку и дезинфекцию.

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Комментарии (5)

SlawaPiter
Этого жида в России повесят первым !
Delon
Похоже дружит с Паркинсоном.
Cashmare
путинский средний класс дальше дачи уехать средств не имеет, поэтому нет смысла ребенка в самую июльскую жару мариновать в раскаленном аду, да еще заставлять экзамены сдавать при этом. но об этом он конечно не подумал
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