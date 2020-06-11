Школы Петербурга начнут учебный год очно, но без праздника

«Меры по обеспечению безопасности детей, педагогов и воспитателей будут напрямую зависеть от эпидемической ситуации. Совместно с Роспотребнадзором прорабатываются решения, которые позволят максимально обезопасить и детей, и сотрудников», — цитирует главу города его пресс-служба.

Образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 11 июня.

Перед открытием в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию, в санузлах и пищеблоках установят дозаторы с дезинфицирующими средствами, в классах — приборы для обеззараживания воздуха. Для сокращения количества контактов за классами или группами будут закреплены отдельные помещения. Массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены.



Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году планируется завершить 15 августа. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей. Откроются 688 государственных школ, в том числе 7 новых, в которых будет создано более 5500 дополнительных мест. Также будет возобновлена работа учреждений дополнительного и профессионального образования.



Из-за пандемии коронавируса учебный год в школах Петербурга закончился досрочно. В апреле и мае занятия проходили дистанционно.

