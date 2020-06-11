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11.06.2020 12:51
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Школы Петербурга начнут учебный год очно, но без праздника

Образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 11 июня.

«Меры по обеспечению безопасности детей, педагогов и воспитателей будут напрямую зависеть от эпидемической ситуации. Совместно с Роспотребнадзором прорабатываются решения, которые позволят максимально обезопасить и детей, и сотрудников», — цитирует главу города его пресс-служба.

Перед открытием в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию, в санузлах и пищеблоках установят дозаторы с дезинфицирующими средствами, в классах — приборы для обеззараживания воздуха. Для сокращения количества контактов за классами или группами будут закреплены отдельные помещения. Массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены.

Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году планируется завершить 15 августа. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей. Откроются 688 государственных школ, в том числе 7 новых, в которых будет создано более 5500 дополнительных мест. Также будет возобновлена работа учреждений дополнительного и профессионального образования.

Из-за пандемии коронавируса учебный год в школах Петербурга закончился досрочно. В апреле и мае занятия проходили дистанционно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

261246441
Опять не понятно... 24 июня парад победы - норм. 1 июля голосование - норм, 24 июля бессмертный полк - норм.
1 сентября линейка - опасно, низя, хана??
f0ntan
Ну хоть в этом году родители 1 сентября сэкономят на цветах
Елена31101977
"Хоть раз по-честному." -сказала моя дочь, увидев этот заголовок.)
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