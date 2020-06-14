Египет открывает границы после коронавируса. Первый рейс с туристами прибудет из Белоруссии

Ранее специальный представитель президента России и заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в интервью газете Al-Ahram пообещал, что «российские чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены».

В министерстве гражданской авиации страны заявили , что авиасообщение будет восстановлено в полном объеме с начала июля. В первую очередь власти намерены запустить рейсы в туристические зоны.

«Иностранный туризм возобновится в Египте 4 июля после рейса из Беларуси в Хургаду», - сообщает 14 июня издание Egypt Independent.

С начала пандемии в Египте было выявлено 42 980 случаев COVID-19. Для борьбы с пандемией страна ввела ограничения в конце марта. Туризм занимает 12% валового внутреннего продукта Египта.



Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.



2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air. В конце 2019 года Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили вопрос возобновления чартерных рейсов.

