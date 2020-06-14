Испания официально объявила об открытии границ

Испанское правительство согласовало график открытия границ страны. На принципах взаимности и исходя из коронавирусных ограничений.



«C 21 июня Испания откроет свои границы со странами Шенгенской зоны, за исключением Португалии. Для этого придется подождать до 1 июля. <...> Что касается въезда граждан из третьих стран, то он будет разрешен с 1 июля, но с учетом эпидемиологической ситуации и принципа взаимности», — цитирует 14 июня заявление премьера Педро Санчеса издание El Pais.



По его словам, власти страны намерены отменить также требование об обязательной самоизоляции для приезжающих в страну.

