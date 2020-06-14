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14.06.2020 12:31
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Испания официально объявила об открытии границ

Испанское правительство согласовало график открытия границ страны. На принципах взаимности и исходя из коронавирусных ограничений.

«C 21 июня Испания откроет свои границы со странами Шенгенской зоны, за исключением Португалии. Для этого придется подождать до 1 июля. <...> Что касается въезда граждан из третьих стран, то он будет разрешен с 1 июля, но с учетом эпидемиологической ситуации и принципа взаимности», — цитирует 14 июня заявление премьера Педро Санчеса издание El Pais.

По его словам, власти страны намерены отменить также требование об обязательной самоизоляции для приезжающих в страну.

До этого испанский премьер намекнул, что туристам стоит бронировать летний отдых в Испании, так как страна намерена выйти из самоизоляции.

Ранее Еврокомиссия предложила странам-членам отменить внутренний пограничный контроль уже к 15 июня. Ограничения на поездки в ЕС были продлены до 30 июня. Финляндия, в свою очередь, еще на месяц закрыла россиянам въезд на свою территорию.

С начала пандемии в Испании выявили 244 тысячи заболевших COVID-19.

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Комментарии (1)

ТиМуР
Прекрасная новость . Ждём , когда наша эпидемия будет соответствовать их .
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