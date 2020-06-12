На стройплощадке СКК снова не задался демонтаж. Рабочего придавило сваей
В тяжелом состоянии в больнице находится рабочий, которого придавило сваей на месте снесенного в Московском районе Петербурга спортивного комплекса. У мужчины сломан позвоночник.
Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, рабочего привезли в больницу около десяти часов вечера накануне. У него диагностирован перелом позвоночника в районе груди, также сломана челюсть. 18-летний молодой человек находится в тяжелом состоянии после того, как на него на стройплощадке упала бетонная свая. Известно, что он приехал в Россию из Таджикистана, есть ли у него семья и где он живет — непонятно.
В ООО «СКА Арена» вопросы «Фонтанки» переадресовали генподрядчику демонтажных работ СК «Прайд». Ее гендиректор Антон Шевченко подтвердил факт происшествия; по его словам, пострадал сотрудник субподрядной организации «Балтийский синдикат». При этом обстоятельства он уточнить не смог, но отметил, что, по его данным, сейчас жизни рабочего ничего не угрожает. «Фонтанка» позвонила гендиректору «Балтийского синдиката» Владимиру Сергиенко по телефону, указанному на сайте компании, однако он ответил, что ему неудобно разговаривать.
Напомним, буквально накануне «Фонтанка» показывала, что происходит на площадке на месте СКК. Идут работы ниже нулевой отметки, демонтаж старых свайных конструкций. При этом готовится испытательное погружение новых свай.
При демонтаже крыши 31 января этого года обвалился практически весь СКК, вместе с обломками внутрь чаши упал промышленный альпинист, он погиб. Обрушение попало на видео.