На стройплощадке СКК снова не задался демонтаж. Рабочего придавило сваей

В тяжелом состоянии в больнице находится рабочий, которого придавило сваей на месте снесенного в Московском районе Петербурга спортивного комплекса. У мужчины сломан позвоночник.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, рабочего привезли в больницу около десяти часов вечера накануне. У него диагностирован перелом позвоночника в районе груди, также сломана челюсть. 18-летний молодой человек находится в тяжелом состоянии после того, как на него на стройплощадке упала бетонная свая. Известно, что он приехал в Россию из Таджикистана, есть ли у него семья и где он живет — непонятно.

