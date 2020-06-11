Пьющая жительница Парголово давала детям снотворное, чтобы выспаться с похмелья. Возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 11 июня, после информации о госпитализации детей домой к 40-летней жительнице Парголово отправились полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних. Проверка показала, что оба ребенка жили в антисанитарных условиях, а их мать злоупотребляла алкоголем.

Большое количество насекомых, грязная посуда, множество бутылок из-под алкоголя. В таких условиях жили девятимесячный мальчик и трехлетняя девочка в Выборгском районе. После того, как с разницей в несколько дней брат и сестра попали в больницу, их мать стала фигуранткой уголовного дела.

Первой тревогу забила бабушка малышей, которая позвонила в полицию и заявила, что ее дочь дала своему девятимесячному сыну сильнодействующее снотворное, чтобы тот не мешал ей спать. Скорая помощь доставила мальчика в больницу, где врачи диагностировали отравление. По словам пожилой женщины, которой оказалась небезразлична судьба внуков, их нерадивая мать могла прибегать к таким средствам успокоения неоднократно.



И действительно, спустя несколько дней после этого инцидента в больницу угодила и трехлетняя девочка. Как ранее писала «Фонтанка», у нее обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Помимо этого по результатам ее осмотра было установлено, что она сильно отстает в развитии.



В отношении матери детей возбуждено уголовное дело по 156-й статье УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она полностью признала свою вину.

