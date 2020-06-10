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10.06.2020 09:03
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Трехлетняя петербурженка попала в больницу из-за отравления неизвестным веществом

При невыясненных обстоятельствах в больницу угодила маленькая жительница Выборгского района Петербурга. Ее госпитализация может привести к уголовному делу.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня, накануне в полицию обратились сотрудники детской больницы, которые сообщили, что днем ранее в состоянии средней степени тяжести к ним поступила трехлетняя пациентка. Врачи диагностировали у нее множественные кровоподтеки нижних конечностей, ссадины нижней губы, а также отравление неизвестным веществом.

По данным нашего издания, девочку воспитывает 40-летняя безработная мать. Семья состоит на учете в ПДН. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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