Трехлетняя петербурженка попала в больницу из-за отравления неизвестным веществом
При невыясненных обстоятельствах в больницу угодила маленькая жительница Выборгского района Петербурга. Ее госпитализация может привести к уголовному делу.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня, накануне в полицию обратились сотрудники детской больницы, которые сообщили, что днем ранее в состоянии средней степени тяжести к ним поступила трехлетняя пациентка. Врачи диагностировали у нее множественные кровоподтеки нижних конечностей, ссадины нижней губы, а также отравление неизвестным веществом.
По данным нашего издания, девочку воспитывает 40-летняя безработная мать. Семья состоит на учете в ПДН. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.