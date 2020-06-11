В ночь на 12 июня мосты Петербурга разводить не будут

В ночь на 12 июня мосты в Петербурге останутся в сведённом состоянии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Мостотреста.



«Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — напомнили в учреждении.



12 июня Северная столица, как и другие города РФ, отметит День России. В этот раз, из-за пока ещё действующих ограничений, праздник пройдёт в режиме онлайн.

