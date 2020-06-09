Хоккеист Сушинский об обысках у официального дилера Mercedes: «Кто-то хочет перевести на нас стрелки»

Основатель компании «Авангард» Максим Сушинский назвал новости об использовании его автосалона в качестве «прачечной» для отмывания денег бредом и указал на прозрачность своего бизнеса.

Как он рассказал «Фонтанке» 9 июня, дома его никто не застал, потому что сейчас он живет в Москве. Меньше повезло его партнеру. По словам Сушинского, предпринимателя уложили на пол на глазах у четверых детей, хотя он не сопротивлялся и сам открыл оперативникам дверь.

По сути претензий экономической полиции он предполагает, что «грязные» деньги попали на счета «Авангарда» через какое-то из юрлиц, которым его салон продал машину. Какое именно — он не знает, так как пока не видел никаких документов и до него лично никакие претензии полиции не дошли, даже в качестве телефонного звонка. По версии Сушинского, таким образом преступники пытаются «перевести стрелки» с себя на его компанию. «Это мой основной бизнес, бред какой-то, зачем мне понадобилось бы что-то отмывать. Через финмониторинг видны все наши сделки», — рассказал Сушинский.