В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»

По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность». То есть обналичивание денег.

По данным «Фонтанки», полицейские приехали и в частный коттедж в Петергофе к известному в прошлом российскому хоккеисту Максиму Сушинскому (чемпион мира 2008 года, карьеру закончил в 2013-м). Он является совладельцем и основателем компании «Авангард», чей автосалон — официальный дилер «Мерседеса» в Петербурге — находится в Приморском районе. Журналист нашего издания узнал, что оперативники не застали Сушинского дома.



По версии следствия, бизнесмены продавали кеш, полученный при продаже дорогих автомашин. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам.



В данное время предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте.



В полиции нашему журналисту подсказали, что мероприятия проходят и в автосалоне «Авангард». В самом автосалоне нам ответили, что подобной информацией не располагают, а дилер работает в обычном режиме.

