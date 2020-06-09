FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 12:31
5
Печать

У Петербурга может появиться новый туристический логотип. Прежнее визуальное воплощение метабренда подвергнут ревизии

Смольный протестирует восприятие туристического логотипа Петербурга, созданного в рамках единого метабренда. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. «Сама концепция, на мой взгляд, абсолютно правильная, но визуализация логотипа в восприятии людей отодвинула все остальное. Для себя я еще не определил [отношение к бренду], надо тестировать на целевых аудиториях, смотреть, как это приживется», — отметил он.

Метабренд Петербурга был представлен в ноябре 2019 года. Главным символом стало «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение». Слоган «Создавать великое» призван позиционировать Петербург как «город личностей, куда приезжают, чтобы раскрывать свой потенциал». Шрифт, который используется, должен вызывать ассоциацию с разводными мостами. Горожане и участники рынка не оценили креатив маркетологов.

По словам Сергея Корнеева, символ можно считать успешным, если он используется коммерческими компаниями — в сувенирной продукции и так далее. Чтобы понять востребованность бренда, чиновники оформили один из павильонов Информационно-туристистического бюро. «Будем тестировать и, если поймем, что лого не используется и не воспринимается, то будем обновлять, привлекая специалистов в области графики и дизайна», — сказал он.

Подробнее читайте в интервью с Сергеем Корнеевым на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

🔞 Скучаешь? Успeй зaвести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенныe любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/biglovee
VF812
Деньги дизайнерам выкинули, все нормально(((
efela
Это чудовищное голубое солнышко нарушает все возможные правила брендинга. Если чинуши хотят пилить бабло на бренде для города, могут хотя бы не таких рукожопых специалистов искать? Конечно не будет это чудо работать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний