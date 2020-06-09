У Петербурга может появиться новый туристический логотип. Прежнее визуальное воплощение метабренда подвергнут ревизии
Смольный протестирует восприятие туристического логотипа Петербурга, созданного в рамках единого метабренда. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. «Сама концепция, на мой взгляд, абсолютно правильная, но визуализация логотипа в восприятии людей отодвинула все остальное. Для себя я еще не определил [отношение к бренду], надо тестировать на целевых аудиториях, смотреть, как это приживется», — отметил он.
Метабренд Петербурга был представлен в ноябре 2019 года. Главным символом стало «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение». Слоган «Создавать великое» призван позиционировать Петербург как «город личностей, куда приезжают, чтобы раскрывать свой потенциал». Шрифт, который используется, должен вызывать ассоциацию с разводными мостами. Горожане и участники рынка не оценили креатив маркетологов.
По словам Сергея Корнеева, символ можно считать успешным, если он используется коммерческими компаниями — в сувенирной продукции и так далее. Чтобы понять востребованность бренда, чиновники оформили один из павильонов Информационно-туристистического бюро. «Будем тестировать и, если поймем, что лого не используется и не воспринимается, то будем обновлять, привлекая специалистов в области графики и дизайна», — сказал он.
Подробнее читайте в интервью с Сергеем Корнеевым на «Фонтанке».