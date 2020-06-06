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06.06.2020 21:24
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Мадонна на костылях приняла участие в лондонском марше в защиту прав чернокожих

Певица Мадонна посетила марш в поддержку чернокожих, который прошёл 6 июня в Лондоне. Многочисленные фото знаменитости появились в соцсетях активистов и обычных жителей столицы Великобритании.

«Пока блогеры публикуют фото вещей и еды, реальные люди сражаются за реальный мир», — написал один из демонстрантов под фото с Чикконе.

О расовой несправедливости говорят всё больше и больше звёзд. Так, художник Бэнкси высказался на эту тему с помощью своей новой работы.

Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов, а премьер Канады первым из мировых лидеров встал на колени.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Виталий Валентинович, на выход! :)))
VF812
Марш это не погромы. Молодец.
mavar
Она всегда не совсем нормальная была...
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