Мадонна на костылях приняла участие в лондонском марше в защиту прав чернокожих
Певица Мадонна посетила марш в поддержку чернокожих, который прошёл 6 июня в Лондоне. Многочисленные фото знаменитости появились в соцсетях активистов и обычных жителей столицы Великобритании.
«Пока блогеры публикуют фото вещей и еды, реальные люди сражаются за реальный мир», — написал один из демонстрантов под фото с Чикконе.
О расовой несправедливости говорят всё больше и больше звёзд. Так, художник Бэнкси высказался на эту тему с помощью своей новой работы.
Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов, а премьер Канады первым из мировых лидеров встал на колени.