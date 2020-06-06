Певица Мадонна посетила марш в поддержку чернокожих, который прошёл 6 июня в Лондоне. Многочисленные фото знаменитости появились в соцсетях активистов и обычных жителей столицы Великобритании.



«Пока блогеры публикуют фото вещей и еды, реальные люди сражаются за реальный мир», — написал один из демонстрантов под фото с Чикконе.

