Дело в белой системе. Бэнкси в новой работе высказался по поводу антирасистских протестов в США
Британский уличный художник Бэнкси явил миру новую работу, которая посвящена самой актуальной теме последней недели — протестам в США из-за гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Пост с граффити размещён в Instagram 6 июня.
На картине художника запечатлен траурный портрет с черной фигурой, а над ней повешен американский флаг, нижний угол которого загорелся от пламени свечи.
«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы», — написал Бэнкси под постом.
По его словам, ситуация с Флойдом похожа на сломанную трубу, которая топит жителей нижних этажей дома.
«Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху», — отметил художник, добавив, что это «проблемы белых людей», поэтому все-таки кому-то придется «подняться наверх и выбить дверь».
Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов, а премьер Канады первым из мировых лидеров встал на колени.