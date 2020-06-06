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06.06.2020 16:22
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Дело в белой системе. Бэнкси в новой работе высказался по поводу антирасистских протестов в США

Британский уличный художник Бэнкси явил миру новую работу, которая посвящена самой актуальной теме последней недели — протестам в США из-за гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Пост с граффити размещён в Instagram 6 июня.

На картине художника запечатлен траурный портрет с черной фигурой, а над ней повешен американский флаг, нижний угол которого загорелся от пламени свечи.

«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы», — написал Бэнкси под постом.

По его словам, ситуация с Флойдом похожа на сломанную трубу, которая топит жителей нижних этажей дома.

«Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху», — отметил художник, добавив, что это «проблемы белых людей», поэтому все-таки кому-то придется «подняться наверх и выбить дверь».

Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов, а премьер Канады первым из мировых лидеров встал на колени.

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Комментарии (18)

Alkaline
флаг омериканский наизнанку висит
COVID-2036
талантливый артист, рисовал бы себе и другим на радость перфомансы свои... нет, надо то-ли мысли свои озвучить, то-ли хайпа хватануть.... не знаю, что хуже... ми-ми-ми, горящая свечка, страдающие негры, милота какая, пойду возложу мягкую игрушку к посольству Замбии. раньше в США негров вешали, а теперь душат, но они всё никак не кончаются там.
change_it
Про белую систему нет вопросоов. Ну да, белая. Я бы хотел что-нибудь про альтернативную "черную" систему. Насколько она успешно функционирует. Вот в Уганде, или там Зибабве, Чад - там у них какая система?. тоже белая?.
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