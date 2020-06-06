Британский уличный художник Бэнкси явил миру новую работу, которая посвящена самой актуальной теме последней недели — протестам в США из-за гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Пост с граффити размещён в Instagram 6 июня.



На картине художника запечатлен траурный портрет с черной фигурой, а над ней повешен американский флаг, нижний угол которого загорелся от пламени свечи.



«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы», — написал Бэнкси под постом.



По его словам, ситуация с Флойдом похожа на сломанную трубу, которая топит жителей нижних этажей дома.

