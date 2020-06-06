Роспотребнадзор: новый сезон театры могут начать со зрителями

Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 июня в ходе совещания с президентом Владимира Путина с деятелями культуры, трансляция которого велась на канале «Россия 24».
«Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — сказала она. Обычно это середина сентября, уточнила она. Но о конкретных сроках говорить пока рано. «Эта надежда будет уверенностью, когда мы достигнем определенных цифр [по заболеваемости]», — уточнила Анна Попова.
По ее словам, сейчас ведется подготовка и обсуждаются правила с учреждениями культуры. При «полном и безукоризненном» исполнении и при условии положительной динамики по снижению заболеваемости можно будет начать выступления. «Пока таких решений нет ни в одной стране мира», — добавила Анна Попова.
Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что театры очень рассчитывают на выступления на свежем воздухе. Анна Попова пообещала найти «золотую середину» с соблюдением принципа, что в основе будет здоровье людей.