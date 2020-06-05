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05.06.2020 16:50
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Набиуллина не ожидает быстрого восстановления экономики РФ после коронавирусного спада

Банк России не ждет быстрого восстановления российской экономики после спада, вызванного COVID-19. При этом долгая стагнация также не кажется Центробанку реалистичным сценарием.

«Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики, потому что здесь вопрос не только, насколько быстро восстановится спрос, и внешний и внутренний будет поддержан, но еще много неопределенностей с точки зрения предложения», — цитирует 5 июня заявление Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.

По ее словам, так называемый V-сценарий быстрого восстановления «не очень реалистичен». При этом Набиуллина считает неверным и L-сценарий, предполагающий долгую стагнацию после падения. «Скорее, будет что-то среднее», — уверена глава ЦБ РФ.

Набиуллина заверила, что российскую экономику ждет «постепенное восстановление», отмечая, что меры правительства должны в этом помочь.

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Комментарии (2)

260928241
Экспортные отрасли и так работали . Парикмахерские и фитнес пострадали. Не может быть у нашей экономики больших потерь . Нечего терять.
walker_5e4cd299a1c68
Набиуллина заверила, что российскую экономику ждет «постепенное восстановление», отмечая, что меры правительства должны в этом помочь.
Как в той песне...
Как жаль, что это все приснилось мнеееее.
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