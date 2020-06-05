Песков: Путина не сразу проинформировали об аварии в Норильске
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал то, что Владимир Путин на совещании раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании и местные власти.
«Было доложено позже, собственно поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о ЧС в крае из сообщений соцсети <...> Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения президент дал поручение правоохранительным органам», — цитирует 5 июня заявление Дмитрия Пескова РБК.
По его словам, сейчас стоит дождаться результатов расследования и «не забегать вперед».
На прошедшем 3 июня совещании Путин спросил гендиректора АО «НТЭК» Сергея Липина: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?..». Сегодня, 5 июня, президент пообщается с экологами и зоозащитниками, чтобы обсудить ход ликвидации ЧС. Кроме того, одним из докладчиков станет Владимир Потанин.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.
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