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05.06.2020 13:40
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Песков: Путина не сразу проинформировали об аварии в Норильске

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал то, что Владимир Путин на совещании раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании и местные власти.

«Было доложено позже, собственно поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о ЧС в крае из сообщений соцсети <...> Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения президент дал поручение правоохранительным органам», — цитирует 5 июня заявление Дмитрия Пескова РБК.

По его словам, сейчас стоит дождаться результатов расследования и «не забегать вперед».

На прошедшем 3 июня совещании Путин спросил гендиректора АО «НТЭК» Сергея Липина: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?..». Сегодня, 5 июня, президент пообщается с экологами и зоозащитниками, чтобы обсудить ход ликвидации ЧС. Кроме того, одним из докладчиков станет Владимир Потанин.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.
Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9 % от стоимости акций.

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Комментарии (9)

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Забавно, Норникель сообщил МСЧ об аварии через несколько минут.
По словам Путина, ему доложили через два дня.
А по шапке за несвоевременный доклад попало почему-то Норникелю.

Как всегда у нас - свои виноваты не бывают :)
260786601
Вопрос кто будет наказан, и не стрелочник, а истинный виновник катастрофы!
piterez
Царь-батюшка! Разрешите доложить у нас ЧП в Норильске!
Как ты смеешь собака, не подготовив меня, о ЧП докладывать?
Царь-батюшка! У нас в Норильске вода помутнела....
Ну, вот, хорошо, а чего она помутнела?
Так, царь-батюшка, у нас бочки лопнули...
Ну, вот, хорошо, а чего бочки лопнули?
Так, царь-батюшка, кто-то платформу под ней попортил...
А что в бочках-то было?
Царь-батюшка, то была нефть царская...
Так что ж ты мне раньше не сказал, собака, это же ЧП!!!!
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