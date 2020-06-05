Песков: Путина не сразу проинформировали об аварии в Норильске

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал то, что Владимир Путин на совещании раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании и местные власти.

«Было доложено позже, собственно поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о ЧС в крае из сообщений соцсети <...> Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения президент дал поручение правоохранительным органам», — цитирует 5 июня заявление Дмитрия Пескова РБК.

По его словам, сейчас стоит дождаться результатов расследования и «не забегать вперед».