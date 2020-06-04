Медики из больницы Святого Георгия объявили о поиске добровольцев для тестирования на антитела к COVID-19. Нужны три результата теста на коронавирус — один положительный и два отрицательных.
Как пишут представители больницы в Instagram 4 июня, лучше всего им подойдут доноры, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой форме. В целом требования аналогичны стандартным — старше 18 лет, тяжелее 50 кг, без инфекционных заболеваний. Не примут рожавших женщин (это связано с дополнительным риском развития у пациента с COVID-19 нежелательного иммунного ответа) и доноров из других регионов (исключение — Ленобласть). Сперва с помощью тестов на антитела будет создана база доноров, а уже потом их плазму могут попросить для лечения больных коронавирусом.
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Внимание! ИЩЕМ ДОНОРОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА АНТИТЕЛА К COVID-19. САМОЕ ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - наличие документально подтвержденного положительного исследования на ковид и двух последних отрицательных тестов! Необходимые условия для вступления в реестр: 1. Возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг. 2. Мужчины, или женщины не имевшие беременностей. 3. Не ранее чем через 2 недели после выздоровления. 4. Предпочтительно - среднетяжелое течение заболевания. 5. Отсутствие заболеваний, в том числе инфекционных, которые могут быть противопоказанием к донорству (Перечень наиболее частых противопоказаний https://vk.com/topic-167930645_38938917), атакже отсутствие переливаний крови. Прочее: 6. Прописка или временная регистрация в СПб или Ленинградской области. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность (паспорт, СНИЛС), выписку из истории болезни/амбулаторной карты с подтвержденным ЛАБОРАТОРНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ диагнозом коронавирусной инфекции, два последних отрицательных теста на SARS-CoV-2, КТ или рентгенография легких, ЭКГ, анализы крови/мочи. Перед донацией необходимо пройти предварительное медицинское обследование. Запись на обследование и консультации по телефону: +7(812)576-51-72 +7(965)074-42-12 или через сообщения в группе вконтакте: https://vk.com/spbdonors #донорплазмы #донор #донорспб #плазмакрови #антитела #covid #covid19 #covidНЕпобедит