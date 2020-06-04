Медики из больницы Святого Георгия объявили о поиске добровольцев для тестирования на антитела к COVID-19. Нужны три результата теста на коронавирус — один положительный и два отрицательных.



Как пишут представители больницы в Instagram 4 июня, лучше всего им подойдут доноры, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой форме. В целом требования аналогичны стандартным — старше 18 лет, тяжелее 50 кг, без инфекционных заболеваний. Не примут рожавших женщин (это связано с дополнительным риском развития у пациента с COVID-19 нежелательного иммунного ответа) и доноров из других регионов (исключение — Ленобласть). Сперва с помощью тестов на антитела будет создана база доноров, а уже потом их плазму могут попросить для лечения больных коронавирусом.

