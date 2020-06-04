Горэлектротранс дотянулся до «Чижика». С 10-го трамвая можно будет пересесть прямо на 63-й

С 8 июня трамваи маршрута № 10 (Горэлектротранс) будут доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков». Там можно будет пересесть на 63-й маршрут (концессионная сеть «Чижик»).

Как сообщил 4 июня комитет по транспорту, это результат договора совместного использования трамвайной сети между двумя перевозчиками — ГЭТ и ООО «Транспортная концессионная компания». Связь была прервана с конца 2018 года, так как 10-й маршрут был сокращен до Бокситогорской улицы и между ним и 63-м маршрутом появился разрыв в 700 метров.