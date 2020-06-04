Горэлектротранс дотянулся до «Чижика». С 10-го трамвая можно будет пересесть прямо на 63-й
С 8 июня трамваи маршрута № 10 (Горэлектротранс) будут доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков». Там можно будет пересесть на 63-й маршрут (концессионная сеть «Чижик»).
Как сообщил 4 июня комитет по транспорту, это результат договора совместного использования трамвайной сети между двумя перевозчиками — ГЭТ и ООО «Транспортная концессионная компания». Связь была прервана с конца 2018 года, так как 10-й маршрут был сокращен до Бокситогорской улицы и между ним и 63-м маршрутом появился разрыв в 700 метров.
Теперь «десятка» будет прибывать на одну платформу остановки «Улица Передовиков», а «Чижик» — на соседнюю. Там же можно будет пересесть на автобусы № 15 и 28.
Как уточняет комитет, следующий этап совместного использования инфраструктуры — это конечная станция «Малая Охта». После решения ряда имущественных вопросов туда направят два маршрута «Чижика» со стороны Косыгина и один маршрут Горэлектротранса с Новочеркасского проспекта.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о трудностях совместного использования инфраструктуры на «Малой Охте» и на Ириновском. Все упиралось в разную ведомственную принадлежность этих участков, из-за чего, например, простаивают без использования рельсы на Гранитной улице.
Напомним, проект «Чижик» был полностью реализован к 1 сентября 2019 года, именно с этой даты в Красногвардейском районе начали функционировать все четыре маршрута частного перевозчика, они стартуют от Ладожского вокзала. Маршрут № 8 идет до Хасанской улицы, № 64 — до ж/д станции Ржевка, № 63 — до улицы Передовиков, № 59 — до нового трамвайного депо на улице Потапова. Их обслуживают порядка 20 современных трамваев компании Stadler.
Концессионное соглашение с ТКК на 30 лет было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и МК-20°СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев оцениваются в 33 млрд рублей. Изначально проект должен был завершиться в IV квартале 2018 года, однако из-за неоднократных переносов старта работ по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года, по четырем — осенью 2019-го. По условиям концессии, если за год загрузка маршрутов будет меньше 33,2 млн человек, город обязан выплачивать компенсацию.