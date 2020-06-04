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04.06.2020 16:11
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Горэлектротранс дотянулся до «Чижика». С 10-го трамвая можно будет пересесть прямо на 63-й

С 8 июня трамваи маршрута № 10 (Горэлектротранс) будут доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков». Там можно будет пересесть на 63-й маршрут (концессионная сеть «Чижик»).

Как сообщил 4 июня комитет по транспорту, это результат договора совместного использования трамвайной сети между двумя перевозчиками — ГЭТ и ООО «Транспортная концессионная компания». Связь была прервана с конца 2018 года, так как 10-й маршрут был сокращен до Бокситогорской улицы и между ним и 63-м маршрутом появился разрыв в 700 метров.

Теперь «десятка» будет прибывать на одну платформу остановки «Улица Передовиков», а «Чижик» — на соседнюю. Там же можно будет пересесть на автобусы № 15 и 28.

Как уточняет комитет, следующий этап совместного использования инфраструктуры — это конечная станция «Малая Охта». После решения ряда имущественных вопросов туда направят два маршрута «Чижика» со стороны Косыгина и один маршрут Горэлектротранса с Новочеркасского проспекта.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о трудностях совместного использования инфраструктуры на «Малой Охте» и на Ириновском. Все упиралось в разную ведомственную принадлежность этих участков, из-за чего, например, простаивают без использования рельсы на Гранитной улице.

Напомним, проект «Чижик» был полностью реализован к 1 сентября 2019 года, именно с этой даты в Красногвардейском районе начали функционировать все четыре маршрута частного перевозчика, они стартуют от Ладожского вокзала. Маршрут № 8 идет до Хасанской улицы, № 64 — до ж/д станции Ржевка, № 63 — до улицы Передовиков, № 59 — до нового трамвайного депо на улице Потапова. Их обслуживают порядка 20 современных трамваев компании Stadler.

Концессионное соглашение с ТКК на 30 лет было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и МК-20°СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев оцениваются в 33 млрд рублей. Изначально проект должен был завершиться в IV квартале 2018 года, однако из-за неоднократных переносов старта работ по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года, по четырем — осенью 2019-го. По условиям концессии, если за год загрузка маршрутов будет меньше 33,2 млн человек, город обязан выплачивать компенсацию.

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Комментарии (5)

Hans-Christian
О-хре-неть!!! Прямо новость номер один.
В Китае, помнится, за два года пять линий метро построили. Пять линий, Карл, не станций! Тут с этим Чижиком уже который год возятся.
VF812
В чем ценность этой пересадки? В двойной оплате?
alexpv
Поражает, что период СССР считался самым бюрократичным и застойным. Но даже тогда такой простейший вопрос, как продлить трамвай по существующим уже рельсам и проводам на 700 метров, был бы решен максимум за неделю. А тут почти год или больше все никак не "утрясти имущественные вопросы". И чиновников в разы больше, чем тогда. Просто охренеть, какая эффективная структура управления получилась, стоило для этого 30 лет все переделывать и перестраивать.
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