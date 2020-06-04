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04.06.2020 13:23
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Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Он выпил кофе в кафе

Министерство внутренних дел Украины расследует возможное нарушение карантина президентом страны. Владимир Зеленский уже согласился заплатить штраф.

«Президент с делегацией прибыл с официальным визитом в Хмельницкий, где прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местной кофейне, которая по постановлению Кабмина должна быть еще закрытой на карантин», — сообщает 4 июня 112 Украина со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко.

По его словам, в ведомстве «рассмотрят вопрос» наказания Зеленского. Ему грозит штраф в 17 тысяч гривен (более 43 тысяч рублей).

Украинский президент заявил, что готов заплатить за нарушение коронавирусных ограничений. «Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел — все там проверили», — цитирует Владимира Зеленского «Страна.ua».

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Комментарии (1)

stroitel_5e4d0319956f3
....и попробовал кофе в местной кофейне, которая по постановлению Кабмина должна быть еще закрытой на карантин.... Им приказали ,они открыли,а то что кофе оказался не отравлен-не доглядели....(((((
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