Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Он выпил кофе в кафе

Министерство внутренних дел Украины расследует возможное нарушение карантина президентом страны. Владимир Зеленский уже согласился заплатить штраф.

«Президент с делегацией прибыл с официальным визитом в Хмельницкий, где прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местной кофейне, которая по постановлению Кабмина должна быть еще закрытой на карантин», — сообщает 4 июня 112 Украина со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко.

По его словам, в ведомстве «рассмотрят вопрос» наказания Зеленского. Ему грозит штраф в 17 тысяч гривен (более 43 тысяч рублей).