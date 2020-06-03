Причиной пожара в Боткинской больнице, где погиб пациент, могла стать непотушенная сигарета

Специалисты устанавливают точную причину пожара в палате в инфекционном боксе стационара на Миргородской улице. Первоначальная версия, непотушенная сигарета.



По данным «Фонтанки», погибший — 38-летний житель Приморского района. Он был госпитализирован в Боткинскую 30 мая с жалобами на больной живот. Его поместили в блок, по данным больницы, предназначенный для пациентов с инфекционным гепатитом.



Пожар в больнице начался в шесть утра. На 2-м этаже 4-этажного корпуса в боксе произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров.

