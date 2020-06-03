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03.06.2020 14:56
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Причиной пожара в Боткинской больнице, где погиб пациент, могла стать непотушенная сигарета

Специалисты устанавливают точную причину пожара в палате в инфекционном боксе стационара на Миргородской улице. Первоначальная версия, непотушенная сигарета.

По данным «Фонтанки», погибший — 38-летний житель Приморского района. Он был госпитализирован в Боткинскую 30 мая с жалобами на больной живот. Его поместили в блок, по данным больницы, предназначенный для пациентов с инфекционным гепатитом.

Пожар в больнице начался в шесть утра. На 2-м этаже 4-этажного корпуса в боксе произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров.

По данным МЧС, в больнице на тот момент находились 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 человек персонала.

Возгорание потушили силами сотрудников стационара. Пожарные провели контрольную проливку.

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