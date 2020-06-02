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02.06.2020 17:41
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Железные дороги в обмен на автомобильные. Петербург подарил РЖД три путепровода

Правительство Петербурга передает в федеральную собственность три путепровода с железнодорожными путями. В обмен комитет имущественных отношений (КИО) получает от ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) автодорожный путепровод и два моста. Об этом комитет сообщает 2 мая.

В городскую собственность перейдет автодорожный путепровод на Красносельском шоссе через железнодорожные пути Варшавского направления, а также автодорожный мост через Славянку и мост в Петро-Славянке, на Вокзальной улице. Петербург, в свою очередь, отдаст в федеральную собственность три железнодорожных путепровода: через Заневский проспект в районе станции «Дача Долгорукова», через Кантемировскую улицу на Выборгском направлении, а также на перегоне Шушары — Среднерогатская. Объекты будут переданы в уставный капитал РЖД.

Как сообщает КИО, путепроводы передаются в рамках проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла», который правительство города реализует совместно с РЖД.

В следующем году Петербург намерен получить в собственность Цимбалинский путепровод для его дальнейшей реконструкции. Напомним, Смольный и РЖД намерены выделить на это 4,5 млрд рублей.

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